【多事網民】人妻嫁到日本網上呻老爺奶奶　 網民譯成日文告狀體貼丈夫一句話護愛妻

▲ 人妻嫁到日本網上呻老爺奶奶，網民竟譯成日文告狀，幸丈夫維護愛妻。

所謂「嫁雞隨雞，嫁狗隨狗」，一名台灣女子嫁給日本丈夫後，與丈夫定居日本。她不時在網上大呻與老爺奶奶相處的問題，卻有網民就此翻譯成日文，私下發訊給她的丈夫告狀。不過，丈夫沒有介意之餘，更體貼維護妻子。

網民惡意私訊丈夫

該名人妻上周於facebook群組「爆怨公社」發帖文，表示她偶爾會在群組發文抱怨她的老爺奶奶，可是「竟然有人這麼吃飽太閒，想挑撥我們夫妻感情」。原來有網民私訊給她的日本丈夫，指她在群組抱怨他的父母︰

還叫他不要我這樣的台灣太太比較好！

她上載了一段日文訊息對話截圖，就是網民特意翻譯出來傳給她的丈夫。她亦將日文翻譯成中文，大意是︰你的太太很糟糕，把你和你的父母當白癡，常常在台灣人的群組裡抱怨，我覺得這樣的台灣太太最好不要了。

幸好她有一位體貼的丈夫，丈夫把事情告訴她，並跟她說：

在日本生活沒甚麼朋友，跟我家人生活總有不如意，妳有個發洩管道就好，我不會在意這個白癡傳的訊息，只是讓妳知道一下這個人在挑撥我們。

丈夫體諒出言撐妻子

她知道那位多事網民就在群組內，因此在帖文轉告「我老公說不認識你，所以不想回訊息給你」，丈夫表示︰

你是誰！不關你的事！我的妻子在台灣群組發文，不需要你的關注。

人妻坦言「我跟公婆感情不好全家都知道，我抱怨公婆也是全家都知道」，她請那位網民不用挑撥他們的夫妻關係。

網民看過帖文後，留言批評那位網民「多管閒事」、「出發點是惡意」、「絕對是自己婚姻不幸才會眼紅嫉妒妳」，又讚賞事主的丈夫心態很正確，體諒妻子之餘也願意維護她。

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責任編輯︰王俊賢