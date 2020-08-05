【創意料理】妻子外傭不在家地獄廚神港爸煮「橙飯」　3歲女兒勁捧場大讚好味

▲ 地獄廚神港爸煮的「橙飯」，未料獲3歲女兒捧場大讚。

疫情之下，一家大小都要留家避疫，日日外賣也會吃到膩，因此不少人都化身「廚神」，近日有爸爸因妻子和外傭不在家，硬著頭皮煮了一碗「橙味飯」給3歲女兒吃，未料女兒相當「捧場」，大讚好味，令妻子嘖嘖稱奇。

Facebook專頁「Day Day Explode 日日爆」近日有一名網民「借老公上榜的太太」投稿，她表示，她和丈夫育有一名3歲女兒。丈夫不懂煮食，所以她和外傭若不在家，會先煮好飯，讓丈夫餵女兒吃。然而，有一次，她和外傭都沒有時間準備午飯，當日亦不在家，丈夫只能硬著頭皮煮飯。

▲ 爸爸的創意料理深受女兒歡迎。（「Day Day Explode 日日爆」facebook圖片）

女兒大讚橙飯好味

當媽媽回家後，丈夫一臉尷尬地告訴她，做了「橙味飯」給女兒吃，

重點係阿女重覆同我講，爸爸整嘅橙味飯好好食！

媽媽於是要求丈夫再多做一次橙味飯，讓她可以拍照，而女兒聽見後即時雙眼發光，不用催促，很快就吃完整碗飯。

帖文獲得逾2000名網民讚好，更有不少人留言，笑稱「芒果糯米飯有對手了」、「感覺可以做新菜式拎去賣」、「媽媽點用盡腦汁設計菜式，都唔及爹哋一招橙飯」。有網民又問，是否有其他餸，而這個飯只是逗女兒開心的手段，沒料引來「大廚」親自回應指，「當日嗰一餐，真係冇其他餸嘅。唔係氹女，我真係唔識整野食。」

圖片及帖文內容獲「Day Day Explode 日日爆」授權轉載。

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責任編輯︰王俊賢