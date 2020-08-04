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【網購陷阱】港媽$88網購原價$305Gucci碎花唇膏被騙欲報警　網民：應該報失搵個腦先

精明消費 13:41 2020/08/04

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

有港媽$88網購Gucci唇膏，卻發現買了假貨。

網購成風，有時會找到比市面上更優惠的戰利品，可是有人藉網上平台售賣假貨，日前有網民在親子討論區分享用$88網購了Gucci碎花唇膏，後來發現買了假貨。這帖文被其他網民炮轟，指$88買不到原價$305的正貨是正常。

有網民昨天（3日）在巴打絲打 Facebook Club的Facebook群組分享了一則親子討論區的截圖，截圖內容為一位港媽指自己在一網購平台買了Gucci碎花唇膏，買後才發現是假貨，考慮應該報警還是報海關。

這港媽指她買了Gucci碎花唇膏#500及#502唇色，每支$88。後來，她發現膏體很奇怪，完全不直，而且她印了#500的唇色到專櫃比較，發現有差異。而且#502的紙盒上的英文亦串錯，把「Scarlet」變為「Scarilet」，得知自己買了假貨。

該港媽再跟賣家理論，最後賣家只肯退還沒有刮花的#502唇膏。她在討論區問大家意見，應該報警還是報海關，又指雖然$88不太貴，但不想賣家繼續欺騙人。

網民把這討論區的截圖分享，諷刺原帖樓主：「我都想用港幣88元買一個正版Gucci手袋」，更貼出該網購平台另一張截圖，截圖為Gucci手錶，售價為HK$299。

不少網民加入討論，有人指正版唇膏都是3百多元，又不是3千元，為何要買假。亦有人笑指這$88的唇膏介紹裡，沒提及這是Gucci唇膏，只是描述為「古馳红」。

人地係隻色名叫“古驰红” 就以為Gucci！

有很多人炮轟原帖樓主沒有腦袋及貪心，

 應該報失搵番個腦先！

記者到Gucci官網了解，發現這兩支唇膏是模仿Rouge à Lèvres Voile唇膏系列，唇膏藏於珍貴金色唇膏管中，配襯帶有瓷器效果的象牙色漆亮唇膏管蓋，蓋上以玫瑰花蕾圖案綴飾。#502為Odalie Red (艷紅色)， #502為Eadie Scarlet (猩紅色)，售價每支$305。

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責任編緝：王芷瑩

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