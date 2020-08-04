【素食VS肉食】男友逼女友婚後一世茹素不准養貓　女友陷分手兩難：他對我很好

▲ 台灣一名女網民表示男友是個超級素食主義者，逼非茹素的她婚後一同吃素。

維繫一段婚姻不容易，夫妻2人要彼此尊重磨合才能在一起。台灣有名女網民與男友已到談婚論嫁的階段，男友對她很好及有責任心，可是在飲食習慣上2人出現不協調。男友茹素是「超級素食主義者」，女友則不是，想吃肉類海鮮會被男友阻止。女網民更指男友逼她婚後要素食，令她陷兩難，對婚姻卻步。

葷素伴侶對婚後意見不一

有名台灣女網民於7月31日在網上討論區「Dcard」以「葷素交往」為題出帖文。女網民表示男友是個超級素食主義者，非茹素的她，在拍拖前沒想到2人飲食習慣會造成大問題，她平時都會陪男友吃素，沒有說吃素不好。可是有一次外出吃飯經歷令她難堪：

前幾天參加朋友聚會，男友帶上我，和餐廳說兩位吃素，菜上到後面有一道蒸蝦。和男友說「我想吃蝦」。男友說「不行！妳吃我就不理妳」……

素食男計劃擺酒全素宴

素食男友威脅女友吃蝦就不理她，讓她很無奈，2人視彼此為結婚對象，女網民於是問了男友之後結婚要怎麼辦，男友的回覆令她陷困局。

結婚要怎麼辦婚禮，男友說不可能男方辦素食桌，女方辦葷食。結婚之後要跟他一輩子吃素。這個問題讓我想了好久，但是他對我真的很好、很有肩膀。

男友逼她一輩子吃素，還說婚禮要擺全素宴，女網民思考兩人能否攜手走向未來，姐姐提議她分手，女網民不知道要怎麼開口，想問問更多網人民的意見。

網民：男方太自我中心

網民紛紛留言認為男方太過強勢，建議她分手，表示吃蝦就不理妳是感情勒索，一定要吃素是自我中心大男人主義，一點都不適合生活一輩子 。此外，有網民分享葷素爸媽的相處，最重要是互相尊重，留言指：「我媽吃素，我爸吃葷，婚前就如此了，現在結婚2x年，大大小小的架吵過，但沒有因為對方吃葷吃素吵架過」。

和素食男友和平分手

發帖女網民謝謝大家的留言，她補充表示男友是宗教問題，全家人都茹素。還有他們討論過養毛小孩，因為女網民喜歡貓咪，素食男友指貓咪不能吃素，他會比較想養狗。種種原因下，她已和素食男友和平分手了，希望他能找到屬於他的幸福。

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責任編輯︰王俊賢