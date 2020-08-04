【窮途末路】疫症肆虐委內瑞拉難民絕望　媽媽做妓女養家1美元賣女入妓院

▲ 新冠肺炎重創南美洲經濟，不少從事性工作的媽媽沒有收入，陷入飢荒困境。

南美洲成為新冠肺炎疫症重災區，其中長年陷入經濟困局的委內瑞拉，不少家庭跑到鄰國哥倫比亞做難民，不少媽媽為養活孩子下海做妓女，但疫症重創經濟兼隔離措施下，妓女亦生意淡薄，每宗交易低至2美元（約15.5港元），甚至有家庭僅以1美元（約7.8港元）賣女入妓院幫補生計。

在南美洲，疫情最嚴重是巴西，確診個案多達2.7百萬，鄰國哥倫比亞亦超過32萬宗。在兩國有邊境接壤的委內瑞拉，確診個案逾2萬宗雖遠遠不及，惟經濟長年不景，貧困率高企，很多家庭都跑到鄰國做難民。

最少4百萬人逃離家園

據聯合國指出，直至去年為止，已有多達4百萬名委內瑞拉人，逃離這個飽受政治及經濟危機困擾的國家。

據英國《衛報》報道，近年有不少來自委內瑞拉的媽媽，甚至曾做教師、警察和新聞從業員的婦女，為了養家均到哥倫比亞及厄瓜多爾等國從事性交易。她們常在環境衛生惡劣的酒吧工作，加上熱帶氣候，令她們容易染上瘧疾等疾病。

症情下無生意 為15元接客

前性工作者、現為維權人士的Karina Bravo表示，目前全球大流行下的性工作者令人擔憂，隔離措施令她們無法維持生計，不能寄錢回家。為了求存，有人僅以2美元（約15.5港元）為厄瓜多爾南部的嫖客提供性服務。

▲ 委內瑞拉不少婦女因貧窮走到鄰國下海從事性工作。（法新社）

30歲的6孩媽媽Luisa Hernández解釋離開委國，前往哥倫比亞的決定，但在全球大流行之下，她們一家陷入另一困境，在哥倫比亞生活同樣艱難。

我們的家已一無所有，看著孩子在沒有食物、在一切都沒有的情況下長大，實在難以忍受，要在垃圾桶內翻出食物維生，是沒有生命的。

1美元賣女入妓院最低12歲

哥倫比亞北部城鎮Cúcuta是犯罪溫床，有大量劫匪、販賣人口及武裝組織活動。當地男性都認為，女人要獨自湊小孩的話，就必須推銷自己。

一名60歲的義工Jana López指出，當地有家庭以1美元（約7.8港元）將女兒賣到妓院，最低年僅12歲。

在疫情下，男人都愛『捕獵』脆弱的家庭，小女孩被強姦及被迫吸毒，我們還看到很多非正規武裝組織為販賣人口，強行招募低至10歲的男孩和女孩。

前教師下海 月入不足1美元

當地的36歲3孩媽媽Paola Vargas大嘆無可奈何，與幾位媽媽級妓女一樣，為了養活孩子要賣掉自己，「真的很難拒絕，因為我需要工作。」

▲ 35歲的3孩媽媽Joli（左）為了養活孩子，被迫從事性工作，表明已沒有退路。（法新社）

另一名26歲媽媽Alegria，曾是一名歷史和地理教師，卻為生計也走到Cúcuta從事性工作，每晚在酒吧內賣淫，但一個月僅也賺不到1美元（約7.8港元），連一包意粉也買不到。

3孩媽媽︰我沒有退路

至於35歲的3孩媽媽Joli，同樣為養活孩子下海。她原本從事報業工作的她，2016年因報紙停辦而失業。

我們從來沒有打算出賣自己的肉體，是經濟危機逼我們這樣做的。

Joli把3個孩子交給母親照顧，自己則穿梭各地賺錢養家，她越過邊境進入哥倫比亞時沒有護照，除了身穿的衣服之外，甚麼都沒有。而因為她有委內瑞拉口音，她連清潔工也找不到，才被迫下海從事性工作。

我已經沒有退路。

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責任編輯︰林綺玲