機場航天城擬建850米「航天走廊」來往大橋人工島　料2024年落成

▲ 機管局擬議「航天城」設計圖

香港機場一帶正發展「SKYCITY 航天城」旅遊及消閒項目，機管局計劃興建「航天走廊」，即一條全長約850米的連接橋，打通航天城及港珠澳大橋旅檢大樓，提供電動巴士穿梭服務及行人通道，供公眾和旅客往來，料2024年啟用。

▲ 機場一帶正發展「航天城」項目，料2023至2027年分階段落成。（資料圖片）

▲ 藍色線為擬建「航天走廊」，旁邊黑色線是正動工興建的「封閉行車橋」，供旅客來往海天碼頭及大橋人工島。（環保署文件）

機管局向環保署提交「航天走廊」工程的環評報告，指隨着港珠澳大橋和香港口岸啟用，旅客往來珠三角地區與香港機場及航天城，將更方便。

為了提高人工島與航天城之間的人流，同時盡量減少車流量，機管局建議興建「航天走廊」，直接連接航天城與香港口岸旅檢大樓，並提供穿梭巴士服務及行人通道，而其他車輛則禁止進入。

文件無披露工程造價，招標方式等，僅預計料明年起施工，2024年完工。局方預計工程項目屬小規模，「航天走廊」海上部分長約400米，陸上部分則長約450米。

機管局也交代航天城的建造進度，指工程已開展，將於2023年至2027年分階段完工。

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責任編輯：吳卓峰