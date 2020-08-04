18歲應屆DSE考生擬認藏易燃液　官質疑未能證明有意圖使用

▲ 被告於東區法院擬承認2項控罪。（資料圖片）

18歲應屆DSE考生於今年元旦遊行期間，涉嫌用磚頭擲水炮車，及藏有鎚、鎅刀及1樽易燃液體被捕，被控刑事損壞及管有物品意圖損壞財產罪。被告今（4日）於東區裁判法院擬承認2項控罪，惟裁判官質疑控方未能證明被告有意圖使用易燃液體，作損壞財產之用。案件押後至8月11日再訊，期間控辯雙方索取進一步法律意見。

被告陳業云（18歲），為應屆文憑試考生，被控1項刑事損壞及1項管有物品意圖損壞財產罪。控罪指，被告於2020年1月1日在灣仔金聯商業中心外，無合法辯解而損壞人群管理特別用途車；及管有1個塑膠瓶載有210毫升環己烷、甲基環己烷及19克蔗糖的有機混合物、1把美工刀、1個打火機及1個鎚。

被告今天擬承認兩項控罪，控方案情指，於案發當天下午4時半，於軒尼詩道滙豐銀行外發生暴力事件，警方出動俗稱水炮車的人群管理特別用途車，沿軒尼詩道往銅鑼灣方向行至波斯富街尾時，被告從人群中衝出到車後用磚頭投向車尾，其後被警員制服，過程被水炮車攝影機拍下，並從被告背包中搜出涉案物品；經化驗後，證實塑膠瓶內為易燃液體。

裁判官質疑，依現時控方案情，並沒有證據證明被告有意圖使用易燃液體或其他涉案物品，指所有涉案物品案發時放在被告背包內。

控方回應指，考慮到現場環境及事件背景，已足以作出無可抗辯的推論，又指現場環境已失控，被告用磚擲水炮車，當時已有意圖取出物品使用，惟被告在取出物品前已被警員介入及制服。

裁判官質疑，被告用磚擲水炮車一事已被控刑事損壞，而控方並非控告被告暴動或非法集結罪，現場環境證據未能顯示出被告有意圖使用其他物品損壞財產，並詢問辯方會否考慮否認控罪及受審。

最終控辯雙方申請案件押後1星期，期間索取進一步法律意見。裁判官押後案件至8月11日再訊，期間被告續准保釋候訊。

另外，18歲男生羅子浩涉於去年11月2日在銅鑼灣怡和街管有鉗、燒烤鉗等工具，早前被控1項管有攻擊性武器或藏有工具可作非法用途。控方今天同意以簽保守行為方式處理案件，及撤銷被告控罪，被告須自簽1000元及守行為12個月，另須支付500元堂費。

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記者：王仁昌