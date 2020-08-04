涉將軍澳「私了」男子　兩男女擬認傷人暴動11月區院再訊

▲ 案件今於西九龍法院再訊。（資料圖片）

科大學生周梓樂於去年11月在將軍澳某停車場墮樓不治，有人發起當晚在將軍澳進行悼念，其間1名男子疑與人爭執及遭「私了」襲擊，事後1男1女被控以蓄意傷人罪，其後被加控暴動罪，案件早前轉介至區域法院，今（4日）移師至西九龍裁判法院再訊。涉案男女擬承認兩罪，案件押後至11月6日到區域法院作正式答辯，兩人還押候訊。

被告為無業女子黃鑫才（29歲）及的士司機陳明貴（59歲），控罪指2人於2019年‪11月9日‬在將軍澳富康花園1座外意圖使X身體受傷而非法及惡意傷害X，以及在同日同地與其他身分不詳的人參與暴動。

案件今首於區域法院提訊，並移師至西九龍裁判法院處理，兩被告表明打算承認兩罪。裁判官將案件押後至11月6日到區域法院作正式答辯，兩人無保釋申請，還押候訊。

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記者：林欣樂