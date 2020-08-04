【車站血案】港鐵大圍站大堂發生持刀行劫　男子疑被斬背頸財物遭搶劫

▲ 港鐵大圍站大堂發生持刀行劫，男子疑被斬背頸財物遭搶劫。

港鐵大圍站今午（4日）發生持刀劫案，車站大堂有男子被斬傷，遭搶走財物，現場大批途人目擊事發經過，慌惶走避。

網上流傳片段長約15秒鐘，顯示今午5時許，大圍站大堂近D出口，有男子遇劫，血流披面，頸部疑遭賊人斬傷。據悉傷者清醒，送往威爾斯醫院治理。

據了解，事主於網上放售一隻勞力士手錶，市值約27萬元，相約買家於車站交收。對方驗貨時突然向事主襲擊，再趁亂搶走財物。

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▲ 港鐵職員協助治理男事主傷勢。（網上片段截圖）

片段顯示，至少2名身穿黑衣、戴口罩和CAP帽男子，手持疑是牛肉刀和伸縮棍，向一男子施襲。遇襲男子深蹲地上，雙手抱頭，之後一度站起，試圖保護財物，但不成功。

兇徒即時用棍，擊向男事主頭部，傷者本能反應用手招架；卻再遭另一兇徒，用刀從後劈向男事主背部。男事主遭二人前後夾擊，無法反抗，終被兩名疑人搶走財物，疑人手持牛肉刀，步出Ｄ出口往天橋離開。

網上亦流出另一條車CAM片，畫面顯示車站附近的海福花園、新強記酒家對出，兩名兇徒疑逃離現場後，先後登上一部白色私家車離去。

TOPick正向港鐵公司及警方了解事件，有待回覆。

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責任編輯：吳卓峰