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【酷熱紀錄】今年7月有史以來最熱　天文台：熱夜連續11晚創新高

社會 17:30 2020/08/04

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7月天氣酷熱，破盡不少記錄。（資料圖片）

天文台稱，今年7月是香港自1884年有記錄以來，最熱的一個月。7月平均最高氣溫33.3度、平均氣溫30.2度及平均最低氣溫28.3度，分別較正常值高1.9度、1.4度及1.5度，均為有記錄以來相關月平均值的最高記錄。

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較正常強的副熱帶高壓脊於本月大部分時間持續影響華南，7月的熱夜數目達21天，是有記錄以來最多熱夜數目的月份。由7月5日開始的連續11個熱夜，亦刷新了7月份最長連續熱夜記錄。

7月的酷熱天氣日數為20天，是有記錄以來的單月最高。由於天氣持續晴朗，7月亦遠較正常少雨，全月總雨量只得125.4毫米，約為正常值376.5毫米的33%。本年首7個月累積雨量1088.8毫米，較同期正常值1473.3毫米少約26%。

受一道廣闊低壓槽及隨後的偏南氣流影響，7月首3天香港天氣夾雜陽光及驟雨，間中有雷暴。7月3日的大驟雨為本港大部分地區帶來超過10毫米雨量。在高空反氣旋支配下，7月4日至8日除有幾陣驟雨外，本港日間普遍天晴及酷熱。
 
隨着副熱帶高壓脊由太平洋向西伸展，覆蓋中國東南部，7月11日至7月30日除有幾陣驟雨外，本港天氣持續天晴及酷熱。期間酷熱天氣更於7月17日、21日、22日及27日至29日觸發局部地區雷暴。

在陽光充沛及微風情況下，7月23日天文台錄得的氣溫上升至全月最高的35.3度。在持續高溫下，酷熱天氣警告在7月11日至30日期間維持達467小時，是自2000年推出該警告信號以來的最長生效時間記錄。

同時位於南海的季風低壓在7月31日，逐漸發展為一熱帶低氣壓，其外圍雨帶為香港帶來狂風驟雨及雷暴。當日本港大部分地區錄得超過20毫米雨量，而香港島的雨量更超過40毫米。在大風及驟雨天氣下，持續影響本港超過半個月的酷熱及少雨情況終於得以紓緩。

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責任編輯：吳卓峰

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