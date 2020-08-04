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樂富邨公屋戶瞞報薄扶林碧瑤灣物業　遭判監兩個月緩刑一年

社會 16:36 2020/08/04

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

案件在九龍城法院判決，被告遭判監兩個月，緩刑12個月。（資料圖片）

一名居住於樂富邨的公屋居民，去年申報入息及資產時，申報無擁有香港住宅物業。其後房署經調查揭發，該居民案發時擁有一個住宅物業，位於薄扶林碧瑤灣，不符合租住公屋資格。該租戶因忽略提供入息及資產申報表指明的詳情，違反房屋條例，被房署檢控。

被告昨午（3日）在九龍城法院被裁定罪名成立，裁判官考慮到案情嚴重，即時判處被告監禁兩個月，緩刑12個月。

房署發言人表示，入息及資產申報表是用作釐定租金以及審核續住公屋資格的基礎，住户必須準確填寫。在作出申報前，住户應仔細閱讀入息及資產申報表的內容及填表須知，並按指定的方法計算其收入及資產填寫相關資料。否則住户便可能因明知而作出虛假陳述，而觸犯房屋條例。

如罪名成立，可判最高罰款5萬元及監禁六個月；或因忽略提供資產申報表指明的詳情，而觸犯另一條法例，如罪名成立，可判最高罰款2.5萬元及監禁3個月。

房屋署發言人今日（4日）提醒所有公共租住房屋居民，必須如實申報入息及資產。

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