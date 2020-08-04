【抗癌母女】少女突患淋巴癌長「拳頭大腫瘤」　媽媽自責問醫生：是我的血不夠乾淨嗎？

▲ 台灣一名少女突患淋巴癌需接受化療，她為了媽媽努力堅持下去。

家人是每個人的最強後盾，即使內心再堅強，面對家人還是會變得柔弱。台灣一名少女於社交媒體發帖指，今年突然胸腔長出一個拳頭大的腫瘤，求醫後確診患上淋巴癌。本來少女得知患癌後心情平靜，準備接受化療，然而當她告訴媽媽後，媽媽卻激動地哭著問醫生，「是不是我的血不夠乾淨，才讓我女兒得這種病」，母女倆頓時哭成淚人。

該名台灣少女在Facebook群組「爆系故事館」發帖，指今年到醫院檢查時，發現胸腔長出「拳頭大腫瘤」，醫生更以不確定的語氣告訴她腫瘤有可能是惡性，當時仍需要做其他檢測才能確定，「聽完之後，我以為我會崩潰，沒想到我心如止水，很淡定。」

確定患淋巴癌 媽媽不能接受

少女表示，當時腦袋只有一片空白，回家告訴媽媽後，

她不想相信也不敢相信，看著她泣不成聲的樣子，我的眼淚再也止不住了。

後來，少女積極到醫院檢查，最後確定患上淋巴癌，她只好配合醫生做一系列的治療。

自責未能成為好女兒讓媽媽擔心

由於要做化療，少女裝上人工血管，可是當時卻因發燒導致身體不舒服，媽媽看著病床上的女兒擔心不已，她不禁自責起來，「我這女兒當的好失敗」。她指，爸爸早逝來不及孝順，現在只剩下唯一的媽媽卻讓她如此憂心。

少女更因化療不舒服無法下床只能用尿布，媽媽幫她換尿布時她感到不好意思，立刻對媽媽說，「辛苦了，我的媽咪」。而媽媽卻笑著回應，「你知道我辛苦就要好起來」。她看著媽媽的笑容，心中隱隱作痛，媽媽的體諒成為她堅持下去的動力。即使她不能進食靠飲營養奶維持生命所需，化療令頭髮掉光，但少女也努力撐下去，

這些過程步步艱辛，最辛苦的就是我媽。若我毫無牽掛，我想我會隨我爸去了，問題我還有你，我不能放棄，我不能離開。

媽媽自責因自己問題導致女兒患病

在一次覆診時，少女看見令她心酸的一幕，當時媽媽哭著問醫生︰

是不是我的血不夠乾淨，才讓我女兒得這種病？

她聽見後眼淚停不住地流下，母女倆哭成淚人。幸好，醫生以專業知識解釋及安慰，令她們再次振作起來，

生病的期間，我整個人負能量爆滿，可為了你，我會加油的。媽，妳是我堅持下去的理由。

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責任編輯：王明芳