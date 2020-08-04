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【屍殺半島】《屍殺列車》續集亞洲票房逾3億　《麥路人》張達明與喪屍拍片呼籲防疫

娛樂 15:03 2020/08/04

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

《屍殺半島》亞洲票房逾3億破多項紀錄，《麥路人》張達明與喪屍拍片呼籲觀眾注意戲院防疫。

《屍殺半島》早前在亞洲7個地區上映，票房全數報捷！韓國現已累積超過350萬入場人次（截至8月4日早上），是本年度最高入場人次電影，新加坡票房更超越奧斯卡最佳電影《上流寄生族》，成為新加坡史上最賣座韓片！

《屍殺半島》同時亦是台灣、馬來西亞、越南、泰國等地區連續一周票房冠軍。截至今早（8月4日） 亞洲累積票房破3億港元，成績斐然。至於因受疫情影響，待本港戲院重開當日上映！

【屍殺半島】《屍殺列車》續集香港延期上映　導演為香港影迷打氣：祝大家平安健康

（大會發相）

【屍殺半島】相隔《屍殺列車》4年開拍續集感壓力　導演延尚昊親解演員大換班原因【有片】

張達明呼籲觀眾防疫

為延續4年前《屍殺列車》以及現時亞洲各地喪屍狂熱，電影公司特地邀請憑《麥路人》榮獲本屆香港電影金像獎最佳男配角的張達明與一班喪屍一齊出動，以搞笑形式拍攝兩條有趣短片，呼籲觀眾於戲院內做足防疫，一同安心睇戲！

一向都對喪屍片情有獨鍾的達明在宣傳片中與喪屍大玩獵食遊戲，期間達明以《麥路人》中「麥難民」身份，與韓國「遠道而來」的喪屍互鬥演技。

片段中喪屍更教達明講韓文，亦一同做出「我愛你」的手勢，非常搞笑！宣傳片於PREMIERE ELEMENTS戲院內拍攝，當然亦藉此呼籲觀眾疫情期間戲院內不要飲食、做足防疫措施，入場睇戲自然安心又放心。

（大會發相）

達明原定在拍攝宣傳片後出席在同一戲院舉行的《屍殺半島》首映禮，可惜因疫情關係首映取消。

他表示大感可惜：「我在4年前看過《屍殺列車》，一向都很喜歡看喪屍片，知道《屍殺半島》是4年後的續集當然要支持，因為疫情而取消首映，戲院停業令電影延遲上映真的有點可惜，希望大家在等待上映期間可以先看我和喪屍的宣傳片，到時戲院重開就記得入場支持《屍殺半島》以及我有份演出的《麥路人》啦！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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