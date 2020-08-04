【新冠肺炎】東華三院推第三階段社區支援計劃　首輪已審批近400個援助金申請

▲ 東華三院繼2月至4月間推出第一及第二階段抗疫措施後，再推出第三階段社區支援計劃。（東華三院提供）

本港新冠肺炎疫情仍未受控，東華三院繼2月至4月間推出第一及第二階段抗疫措施後，再推出第三階段社區支援計劃，除提供緊急經濟援助外，亦動員到受嚴重影響的社區支援檢測，以加快斷絕社區隱形傳播鏈，並派發口罩、食物包等，為社會上有需要人士提供適時及適切的援助，共同抗疫。

第三階段社區支援計劃涵蓋5大範疇，包括首輪已審批近400個「抗疫緊急短期經濟援助計劃」申請，所有獲批個案均沒有領取綜援， 而申請人均面臨失業或開 工不足而急需資金支援日常開支，當中包括單親家庭、有確診者的家庭、雙老家庭等。由於反應熱烈，援助計劃所有申請名額經已火速滿額，該院會盡快審批餘下的申請 。

東華三院近月收集逾80萬個外科口罩，該院會於8月上旬開始，分批派發15萬個予的士及小巴司機、10萬個予該院醫療服務單位的病人、10萬個予低收入家庭學生、3萬個予該院物業租戶及42萬個予長者、低收入家庭和其他弱勢社群，以紓緩他們在搜羅抗疫物資上的壓力。

此外，東華三院動員40名工作人員，於6天內出勤逾150人次，支援「慈雲山檢測計劃」。計劃分階段進行，涵蓋慈正邨、慈樂邨、慈民邨、慈康邨及彩輝邨、預期在兩星期內為22座樓宇，共1.3萬多個住戶，約4萬名居民完成檢測，以及早識別傳播鏈和追蹤緊密接觸者。

東華三院亦會動員支援民政事務總署資助的派發食物包計劃 。計劃分3階段進行，預計共派發約3萬個食物包予位於東九龍公共屋邨的獨居長者或雙老家庭，讓長者減少因外出而受感染的機會。

東華三院主席文頴怡表示，院方於5、6月間成功為「抗疫緊急短期經濟援助計劃」籌募，籌集累計達1,000萬善款及大量抗疫物資，可在第三波疫情爆發之際，有充裕資源作適時及靈活的調配。

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責任編輯：陳子謙