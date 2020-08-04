【懷孕迷思】蔡少芬患強直性脊椎炎難懷孕終誕3孩　醫生︰懷孕或改善脊柱僵硬

▲ 蔡少芬透露婚後發現患上「強直性脊椎炎」，誕下大女後竟不藥而癒。

蔡少芬（Ada）在內地熱播綜藝節目《妻子的浪漫旅行》中，每集都會分享鮮為人知的家庭事，最近一集Ada透露，婚後發現患上「強直性脊椎炎」，曾被指難懷孕，最後卻成為3孩之母，全賴誕下大女後奇蹟康復。有婦科醫生解釋，「強直性脊椎炎」患者與不育並沒有直接關係。

《妻子的浪漫旅行》第4季已播到尾聲，3孩之母蔡少芬在節目中透露，與張晉結婚4個月便發現自己患有強直性脊椎病，當時看醫生，該名醫生直言是絕症沒法治療，或會影響生育；而且情況只會愈來愈嚴重，最壞情況更有可能癱瘓。

我彎腰都彎不了，躺下也躺不了，連吐氣也不能。

▲ 蔡少芬在《妻子的浪漫旅行》中，示範患強直性脊椎病時的情況。（影片截圖）

醫生勸Ada要樂觀面對︰「喜樂的心是良藥。」但Ada得悉此病會影響生育後，曾覺得對不起張晉，幸張晉願意攜手面對，一起好好活下去。結果兩人獲幸運之神眷顧，Ada於2001年誕大女張楚兒，更奇蹟地發現其腰間不再痛，

我的生命真的是一個奇蹟。

當時醫生估計，或許Ada在懷孕期間與BB吸收鈣質，有助改善症狀不再痛。

▲ 蔡少芬去年底再誕孻仔張樂兒，宣布封肚。（張晉微博圖片）

強直性脊椎炎主要於20至30歲發病

據《香港風濕病基金會》的資料顯示，「強直性脊椎炎」（強脊）是一種自身免疫系統失調而導致的關節炎，患者的脊椎、骼關節及髖關節等，因被自身免疫系統錯誤攻擊，導致持續性的炎症，令受影響位置疼痛、僵硬。

強脊主要影響年青男性，大部分病發人士的年齡介乎20至30歲之間，50歲後始發病屬較少見，亦有10多歲年青人出現類近強脊的疾病。

▲ 2個家姐十分疼愛小弟弟。（蔡少芬微博圖片）

婦科醫生︰與不育並無直接關係

本港婦產科專科醫生方秀儀指出，綜合研究分析顯示，強直性脊椎炎與不育並無直接關係。而蔡少芬指或許吸收多鈣質而康復，方秀儀相信兩者沒有關係，可能Ada的情況不太嚴重，例如不需要藥物止痛。

如果患強直性脊椎炎的女士計劃生育，應先諮詢婦產科及風濕科專科醫生意見，因有些止痛藥物，例如非類固醇類消炎止痛藥，不能在懷孕期使用，可能需要調整。

患該症孕婦或需做物理治療

方秀儀亦翻查過一些研究發現，在懷孕期間疼痛和脊柱僵硬得到改善。但亦有其他研究表明，懷孕可能對症狀的影響不大。不過在懷孕後期，症狀可能會惡化，可能由於體重增加和身體壓力增加所致。

她提醒患有該症的孕婦，應注意適當的姿勢，有需要時可能要物理治療加強鍛煉，以紓緩腰背痛。

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記者︰林綺玲