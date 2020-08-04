【脂肪肝】脂肪肝可演變為肝硬化及肝癌　營養師推介4種食物改善：三文魚可減肝臟脂肪囤積

▲ 營養師推介4種食物，有助改善脂肪肝問題。

脂肪肝患者有年輕化趨勢。香港中文大學過去的普查發現，本港有近1/4人患脂肪肝，推算約100萬名港人患脂肪肝。本港有腸胃及肝臟科專科醫生曾表示，自己所接觸的病例中，最年輕患者為20歲。「Nutri Life」註冊營養師謝詠瑩（Gloria）向TOPick表示，透過調整飲食、做運動，有助改善脂肪肝問題。她講解何謂脂肪肝，並介紹有助改善脂肪肝的食物。

脂肪肝可演變為肝硬化及肝癌

Gloria表示，脂肪肝大致分為兩類：

酒精性脂肪肝，成因是飲酒過度。

非酒精性脂肪肝，二型糖尿病、高血壓、高膽固醇、超重和50歲以上人士均會較高機會患上脂肪肝。

脂肪肝發炎會令肝臟受損及形成纖維組織，持續發炎會令肝臟無法癒合及滿佈疤痕，嚴重時更會導致肝硬化，繼而進展為肝癌。

脂肪肝病徵

Gloria指，許多脂肪肝病例也沒有任何徵狀，其中輕微患者更特別難以察覺。但患者或會覺疲倦或感覺肝臟位置疼痛或不適，即身體右側肋骨對下處。疼痛是脂肪積聚太多令肝臟膨脹，導致肝臟表面的敏感膜層拉伸所致。

隨着脂肪肝病情加深，肝臟或會出現疤痕漸漸硬化。肝硬化患者或會出現以下徵狀：腹部(肚)隆脹；嘔吐、食慾下降；虛弱及肌肉乏力；眼和皮膚泛黃(黃疸)。

4種有助改善脂肪肝的食物

1. 綠茶

曾有多個動物或人體研究指出，綠茶中的兒茶素有助對抗肝臟疾病。日本曾有一個大型研究指出每日飲五杯或以上綠茶的女人，比每天只飲一杯或以下綠茶的人少五成機會患上肝癌。

多喝水或綠茶，亦有助增加飽肚感，幫助控制食慾，從而減少卡路里並有助減磅。

2. 三文魚

很多脂肪肝人士也有高三酸甘油酯，每周應進食至少兩次深海魚類（如三文魚、鱒魚、沙甸魚），以攝取omega3 脂肪酸。

初步研究指，omega3 脂肪酸有助減低肝臟脂肪囤積，改善肝酵素功能及維持肝酵素水平。

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3. 牛油果

高膽固醇亦是引致脂肪肝風險增加的其中一個元素。單元不飽和脂肪有助降低壞膽固醇。

牛油果：含有單元不飽和脂肪；並有豐富維他命A、C、E，有抗氧化的作用，有助抵擋自由基對身體的侵害，維持身體及肝臟細胞健康。

4. 番薯

限制高升糖指數食物（如白麵包、餅乾和白米），因為人體會快速吸收，令血糖快速上升，增加胰島素分泌，促進形成脂肪肝。

改為選擇纖維豐富的全麥穀類食物，如糙米、全穀物麵包和燕麥片等。

碳水化合物要因應個人體重而調節，過多碳水化合物也會令血糖過度升高。

番薯：放雪櫃冷藏過的熟番薯，升糖指數會較低，可以維持飽肚感，因而減少食零食的慾望。而且番薯香甜，可以特別適合喜歡甜吃的人士。番薯亦含有豐富胡蘿蔔素，提供抗氧化物保持身體及肝臟健康。

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謝詠瑩，澳洲註冊營養師，現於Nutri Life營養顧問中心執業。愛煮食，愛尋訪有「營」食肆和健康零食，最愛在facebook及instagram「eat.well.nutrition」與大眾分享愈食愈fit的心得。反對節食，堅持減磅是飽住瘦。

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記者：黃泳欣