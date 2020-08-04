【透明口罩】《東張》主持戴日本透明口罩出鏡 　化學博士K Kwong：不具防疫作用

▲ K Kwong坦言《東張西望》主持所佩戴的透明口罩「無用」。

本港第3波新冠肺炎疫情嚴峻，口罩已成為市民出入的必須品，而在昨晚（3日）一集《東張西望》中，兩位主持戴着出鏡的一款日本透明口罩亦引起外界關注其防菌功效。不過，香港大學化學系博士K Kwong（鄺士山博士）接受TOPick查詢時就坦言透明口罩「無用」。

陳貝兒：可防飛沫及重用

昨晚《東張西望》主持人區永權及陳貝兒戴上透明口罩，既可保障自己又讓觀眾看到他們容貌。他們一開場更稱：「今日我哋兩個都戴咗日本最新出品嘅立體透明口罩，可以方便出鏡之餘，亦都可以阻擋飛沫。」

而陳貝兒接受TOPick訪問時亦表示：「透明口罩是由公司提供的，讓我們出鏡時更方便。透明口罩是由日本出品，戴上後感覺舒服、不焗，並可以防飛沫及重用，我會於使用前後都進行消毒。」

節目播出後，有部份網民被透明口罩吸引，紛紛在區永權和陳貝兒的社交平台上留言發問「邊度買」、「幾多錢」等問題，然而亦有不少網民質疑，相比外科口罩的三層過濾，透明口罩的防菌功效似乎十分存疑，或許只有阻隔飛沬的功用。

K Kwong：只能算勉強符合法例的「自私口罩」

K Kwong接受TOPick查詢時表示，一般口罩主要需具備三大功用，分別是在佩戴後可讓其他人亦自覺戴上口罩、防止自己飛沬散播及防止被別人的飛沬所感染，他認為《東張西望》主持人所佩戴的透明口罩，只具備第一項功能。

他指出，主持人所佩戴的透明口罩本身並無濾芯，且並不貼臉，當中的空隙基本上無阻隔作用，整個口罩的惟一作用其實只算是勉強符合目前政府「口罩令」的要求，只算是「自私口罩」，在防疫上完全無作用。

此外，K Kwong又提到日本有另一款透明口罩雖具有濾芯，但濾芯過於細小，只有約10平方厘米，然而一般正常口罩的濾芯應有至少70平方厘米，可足夠覆蓋整塊臉部。因此這類透明口罩細小濾芯就會容易飽和，當濾芯飽和後但使用者仍用力呼吸，更會破壞濾芯，所以這款口罩只有短時間的防疫功能。

透明口罩在日本多被飲食業、美容業人士使用

據資料顯示，其實此類透明口罩在日本頗常見，多被從事飲食業、美容業人士使用。

而此類口罩在日本有不少款式，至於《東張西望》主持所用，應為日本Flat Bit Studio的「立體透明Etiquette Mask GH05T」，每個售1000日圓（約75元港幣），分大（W27.5cm×H13.1cm）、中（W25.2cm×H12.0cm ）、細（W23.3cm×H11.1cm）三個碼。

根據其官方網頁介紹，此透明賣點是不貼面令配戴者不感焗促，而且用飲管飲東西時可以都不用除口罩。

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責任編輯:羅嘉欣