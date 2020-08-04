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龍江投資公司前總經理涉盜2,200萬元　遭廉署起訴15項盜竊罪

社會 15:32 2020/08/04

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廉署起訴一名投資公司前總經理，涉嫌盜竊2,200萬元。（經濟日報資料圖片）

廉政公署今日（4日）落案起訴67歲的龍江投資有限公司（龍江）前總經理林德亮，控告他涉嫌盜取該公司共2,200萬元。 林德亮被控15項盜竊罪名，違反《盜竊罪條例》第9條，明日（6日）在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

控罪指，被告於案發時在投資公司龍江任職總經理，該公司於2008年5月成立，由於龍江的唯一董事兼股東不常在港，被告獲授權處理該公司所有業務，亦是龍江一個銀行戶口的其中一名授權簽署人，負責保管該銀行戶口的支票簿，並可簽發支票作業務相關用途。

控罪指，被告涉嫌於2012年12月3日至2014年5月27日期間，先後15次偷竊上述銀行欠龍江的15筆債項共2,200萬元，每筆款項由20萬元至600萬元不等。被告涉嫌自行簽發公司支票，從龍江的銀行戶口提走有關款項。

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記者：陳曉瑩

廉政公署 盜竊罪

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