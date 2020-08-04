【透明口罩】多款日本透明口罩可見表情　何栢良：或不符法例口罩定義【附售賣連結】

▲ 透明口罩售價如何？過濾病毒功能如何？

新冠肺炎疫情嚴峻，早前無綫電視台TVB因有員工染疫，因此TVB讓《東張西望》主持戴口罩在做節目，以保安全。昨晚（3日）主持人戴上透明口罩出鏡，引起市民對透明口罩的注意。

日本Flat Bit Studio的「立體透明Etiquette Mask GH05T」

▲ （圖片來源：官網）

《東張西望》主持人區永權及陳貝兒戴上日本最新出品的立體透明口罩，既可阻擋飛沫又讓觀眾看到他們容貌。其實此類口罩在日本一直頗常見，多在從事飲食業、美容業人士使用。

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而此類口罩在日本有不少款式，至於《東張西望》主持所用，應為日本Flat Bit Studio的「立體透明Etiquette Mask GH05T」，每個售1,000日圓（約75元港幣），分大（W27.5cm×H13.1cm）、中（W25.2cm×H12.0cm ）、細（W23.3cm×H11.1cm）三個碼。

根據其官方網頁介紹，此透明賣點是不貼面令配戴者不感焗促，而且用飲管飲東西時可以都不用除口罩。不過，這款口罩透氣膠片能阻隔飛沬，可是過濾病毒的功效方面，卻未必有很理想的效果，這點要留意。官網請【按此】

記者亦向一些香港的日資零售超市查詢有沒有售賣這款透明口罩，Aeon表示現時沒有售賣這款口罩，而驚安之殿堂則未有答覆。

日本「旭創業」公司出品透明口罩

▲ （圖片來源：香港五金網）

除了這款口罩，記者發現香港都有售類似的透明口罩，香港五金網出售日本「旭創業」公司出品的日本一次性透明衛生口罩，主要以批發價發售。

口罩單價HK$9.5 x 300個 或 單價HK$6 x 900個 或 HK$20 x 30個（30個裝一盒） 或 HK$25 x 5個（5個裝一盒），最貴HK$25 /個。官網請【按此】

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AH-249B型號透明口罩

▲ （圖片來源：松果購物網）

此外，松果購物網也有售不少透明口罩，其中AH-249B型號的透明口罩，口罩連下巴位置的連接位都是透明，可清楚看到樣子，每個台幣168元（約HK$43）。連結請【按此】

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淘寶透明口罩

淘寶都有售透明口罩，可是款色都像快餐店員工配戴的口罩，下巴位置有一條白色膠帶，雖可阻隔飛沫，但不算美觀。每隻口罩大約1元，連結請【按此】

不建議市民佩戴上述透明口罩

雖然戴上透明口罩後，可看到整個表情，但未必可保障健康。K Kwong接受TOPick查詢時更表明不建議市民佩戴上述透明口罩，因為這款透明口罩的濾芯面積太細，容易出現飽和，這意味着會口罩失去過濾病毒等方面的功用，「多數都無用！」

港大感染及傳染病中心總監何栢良指透明膠口罩雖可阻隔飛沫噴出，惟或不符合599I章法例所規定的外科口罩定義，認為市民需視乎情況使用。

原意是有類似外科口罩的可以遮蓋口鼻，達至雙方保障，減少有病毒的口水噴出，另一方面如遇隱形或確診患者，亦不易中招。

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責任編緝：陳珈希