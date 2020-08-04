【開學安排】中六生學習進度恐受阻　考評局將進一步審視明年文憑試及SBA安排

▲ 考評局今日（4日）表示，會與學界商討，並進一步審視2021年文憑試與校本評核的安排，制定合適方案並交予公開考試委員會審議。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，教育局昨（3日） 宣布全港學校可如期展開新學年，惟須繼續暫停面授教學直至另行通知，將於明年應考中學文憑試（DSE）的準中六生靠網上學習追趕進度的效果成疑。

考評局今（4日）回應表示，會與學界商討，並進一步審視2021年文憑試與校本評核的安排，制定合適方案並交予公開考試委員會審議，如有決定會盡快向學校公布。

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考評局早前已為下屆文憑試部分科目校本評核「減量」，並在今屆文憑試放榜前曾回應指不考慮縮減考試範圍。

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教育局局長楊潤雄昨公布開學安排時，則說相信考評局不會一成不變，會考慮考試以及學生面對的實際困難而作出調節，教育局亦會因應疫情發展，要求考評局多做預案，包括調節考試時間表，以及考慮在出卷時減少必修題，令學生溫習時更多彈性，但仍留待考評局作專業考慮，維持考試效度及公平。

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記者：馮琪雅