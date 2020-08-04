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【開學安排】中六生學習進度恐受阻　考評局將進一步審視明年文憑試及SBA安排

社會 15:36 2020/08/04

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

考評局今日（4日）表示，會與學界商討，並進一步審視2021年文憑試與校本評核的安排，制定合適方案並交予公開考試委員會審議。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，教育局昨（3日） 宣布全港學校可如期展開新學年，惟須繼續暫停面授教學直至另行通知，將於明年應考中學文憑試（DSE）的準中六生靠網上學習追趕進度的效果成疑。

考評局今（4日）回應表示，會與學界商討，並進一步審視2021年文憑試與校本評核的安排，制定合適方案並交予公開考試委員會審議，如有決定會盡快向學校公布。

【開學安排】楊潤雄：若分階段復課4個年級優先　包括中六、中一、小六和小一

考評局早前已為下屆文憑試部分科目校本評核「減量」，並在今屆文憑試放榜前曾回應指不考慮縮減考試範圍。

【開學安排】楊潤雄：盡快與深圳商討跨境生學習方案　DSE試卷必修題減少與否待考評局專業考慮

教育局局長楊潤雄昨公布開學安排時，則說相信考評局不會一成不變，會考慮考試以及學生面對的實際困難而作出調節，教育局亦會因應疫情發展，要求考評局多做預案，包括調節考試時間表，以及考慮在出卷時減少必修題，令學生溫習時更多彈性，但仍留待考評局作專業考慮，維持考試效度及公平。

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記者：馮琪雅

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