【開學安排】考評局將審視明年文憑試安排　學界倡校本評核再減量　整體檢視未來三屆考試安排

▲ 考評局今日（4日）表示，會與學界商討，並進一步審視2021年文憑試與校本評核的安排，制定合適方案並交予公開考試委員會審議。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，教育局昨（3日）宣布全港學校可如期開學，但要改以「網上開學」等模式授課，學界促當局提供網上教學技巧培訓、而非校本「民間煉鋼」，並因應明年應考文憑試（DSE）的準中六生過去半年實際課時大減，提倡為校本評核（SBA）再減量，並整體檢視未來2至3屆文憑試考評方式及縮窄考試範圍。

考評局今（4日）回應表示，會與學界商討，並進一步審視明年文憑試與校本評核安排，制定合適方案並交予公開考試委員會審議，如有決定會盡快公布。

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津貼中學議會主席潘淑嫻表示，料大部分中學會如期9月1日網上開學，除了希望教育局繼續向有困難的學生提供上網設備支援，形容過去各校在網上教學方面是「民間各自煉鋼」，指當局忽略為教師提供網上教學培訓，

當網課成為「新常態」，有需要研究教學內容及施教方法，以提升教學效能和質素，不單是硬件上的配合。

潘淑嫻認為中六有必要先復課，形容校評再減量是學界一致看法，但每科性質不同，無法「一錘定音」，具體做法要由科目專家決定，冀教育局及考評局盡快各科考核模式的具體修訂內容，讓學生及家長安心預備考試，又認為當局可早著先機，同時檢視2022年文憑試。

中學校長會副主席連鎮邦則指，早前已向當局提出讓需要適應的中一新生以及中六生優先復課，認為文憑試安排修訂不應是「純粹修修補補」，應整體討論涉及中四至中六生、2021至2023年的3屆文憑試，

影響不是短期性，如臨近開考年期的學生，學校已教完書，各校課程編排又不一樣；如果中四未開始或剛開始教書，有共識下學界可一同刪減部分課題。

連鎮邦續指，疫情下難以完成理科到實驗室進行的校評，必修的通識科獨立專題探究（IES）需教師提供個別指導，會增加教師壓力，認為校評需進一步減量；亦建議試卷出題更寬鬆，例如選答題由「5選4」 變「6選4」，以減輕學生溫習壓力。

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考評局早前已為下屆文憑試部分科目校本評核「減量」，並在今屆文憑試放榜前曾回應指不考慮縮減考試範圍。教育局局長楊潤雄昨公布開學安排時，說相信考評局不會一成不變，會考慮考試以及學生面對的實際困難而作出調節，教育局亦會因應疫情發展，要求考評局多做預案，包括調節考試時間表，以及考慮在出卷時減少必修題，令學生溫習時更多彈性，但仍留待考評局作專業考慮，維持考試效度及公平。

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記者：馮琪雅