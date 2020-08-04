【父女上陣】數學老師鼓勵女兒應考DSE　變身考生一起應考同取佳績

▲ 顯同謂因爸爸一齊考DSE，讓她體會一起奮鬥的過程，不再孤單。(湯炳強攝)

父母的支持，對學生面對公開試，有多大幫助？應屆文憑試考生李顯同早前應燊火青年網絡U-Fire邀請，向來年考生分享不一樣應考路。她去年由任教數學的爸爸李生全力支持，陪同溫習，並曾一起應考數學科。父女分別獲5星及5級的佳績，顯同謂自己數學能力本來只是一般，若沒有爸爸幫助，絕對會感到乏力。

顯同最後取得25分，有望入讀港大社工或中大文化管理。回想一年來的應試路，是非常崎嶇，包括媽媽在她中五下半學年，確診患上癌症，讓她感覺家庭的重要支柱好像倒下了；另一方面，她需同時兼顧學業、學會職務，加上要在學校、家、醫院往返，身心疲憊，所以在中五年末模擬考試成績未如理想，當時預計文憑試分數只有20。

而去年中六學期初，她不慎在學校跌傷膝頭，導致甩骹及斷韌帶，差不多兩個月需在輪椅上度過，因出入不方便，對上學、補習、溫習也耽誤不少。

當時我更為氣餒，覺得即使努力了，生命也會有更多困難阻礙我成功。

留家溫習彼此激勵

她回想受傷後，上學、補習都要由爸爸接送，並要克服很多氣餒心情。

我很多科都有出去補，只有數學沒有！因我信任爸爸可以教到我，爸爸願意陪同溫習和應考，是對我很大支持。

▲ 爸爸去年跟女兒溫數，一步步鼓勵她衝破難關，但不會給女兒任何壓力。(受訪者提供)

李爸爸是退休中學數學老師，他笑謂兩個兒子跟女兒一樣不擅長數學，哥哥們考試但求合格，反而他們都愛文科及喜歡從事與人接觸的工作，現在讀社工的大仔已就業，二仔在讀犯罪學。李Sir謂數感是天生，從沒想到要迫子女一定要數學叻，只是順住他們興趣和能力，陪伴他們成長。

他回想去年未出現疫情前，全因自己剛退休，忽發奇想嘗試跟細女一起考DSE，體會共同奮鬥的過程。

就像自己在中學時，會與同學為了同一科考試而努力。 當時未預計過女兒常需要留家溫習，感恩當時有這想法。這幾個月陪伴她溫習十分快樂，一同考試更增加溝通話題，彼此激勵。

▲ 去年跌傷膝曾要坐兩個月輪椅。(受訪者提供)

分析數學科強弱項

父女每星期一同溫習一次，起初由他選擇溫習內容，發現原來女兒的基礎能力不錯，故很快便開始溫習較繁複的課題，包括運算和較艱深的概念如立體圖形、概率計算。

臨考前三、四個月一起操練數學模擬卷和歷屆考試卷，操試卷時父女會比拼成績。身為老師和爸爸，他謂當時曾度身訂造一些適合她的教學法，包括用摺紙去解釋實際圖形，提升其能力。

大多數女仔都很難面對立體圖型和概率，要多點鼓勵。最後，開心見到顯同能在較難的題目完成一半以上，她不太喜歡數學，但不會因此放棄，反而我欣賞她的態度。

顯同謂，她和爸爸在數學的溫習進度截然不同，爸爸能在某份試卷能得到90%分數，她只能得到60至70%分數。

跟爸爸一起溫習過程很新鮮，爸爸以考生身份出現在試場，完全沒有違和感，他自己也很開心。 爸爸的陪伴幫到我在數學科重獲信心，讓我願意嘗試計算更困難的題目。

▲ 顯同曾努力學習概率。(pexels圖)

爸爸強調，學生要堅持完成公開試，要學會掌握平衡，切忌過多。

要考好文憑試，學生需要主動請求幫助，解決不明白的地方；也要有一個較詳細的溫習時間表，規劃溫習各科的先後次序，雖然實際上未必做到，但都有幫助。 今年中五學生要用zoom上堂，容易分心，或會導致未能明白掌握所學的教學內容，今年中五更需要主動自學和掌握在網上尋找資源的能力。

▲ 李太經過一年治療，病情已受控。(受訪者提供)

李生最後補充，因他們全家都是基督徒，對子女生命教育非常重視。

我認為最能夠影響兒女前路的是他們的品格，也就是我哋平時生活的表現，彰顯什麼特質，最能夠塑造兒女的品格。 在我家中，正直、謙卑和關愛最為重要。因為世上總有許多人比我強，我們需要好好學習，學習就是樂趣，所以不要驕傲自大，彼此學習才有進步。

他對3名子女的選科，他都是很隨心，純粹尊重其個人興趣、個性和能力，讓他們選擇適合自己的科系。

3名子女的人生規劃，都是上帝在帶領，反而我自己其實並沒有什麼策略。

青年機構︰來屆更需要家人支持

顯同是應燊火青年網絡U-Fire總幹事胡裕勇邀請，分享其應考故事，鼓勵來屆考生。U-Fire因預計到明年考生將較今屆更艱難，因此在放榜前，他們已招募了30組大學生及應屆DSE生組合，每一組教授4至5位中四及中五生主科，共有180名同學受惠。

我們透過Funding設立這應變計劃，考生不用收費，主要想到9月中學未必能開學，大部分同學要在網上繼續學習，對自學能力高的尖子沒問題，最大打擊是中游學生，故希望可以支援到他們。今年9月我們希望透過更多人士的贊助，能支援更多學校，但來屆DSE在身心靈上，除了學術，家人對考生的支持是極重要。

▲ 早前U-Fire在六月時，招募大學生及應屆DSE生組成應急補習隊，教授中四及中五生主科。(受訪者提供)

撰文：胡麗珊