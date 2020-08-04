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【延年益壽】多攝取植物性蛋白如大豆可延長壽命　研究：可降心血管疾病死亡率

保健美顏 16:18 2020/08/04

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

研究指，多攝取植物性蛋白可延長壽命。

想延長壽命，多攝取植物性蛋白似乎是不錯的選擇。一項發表於《英國醫學期刊》的研究指出，高蛋白飲食可降整體死亡（mortality from all causes）的風險，當中如每日額外攝取3%植物性蛋白，更可降5%死亡率。

研究由伊朗德黑蘭醫科大學、哈佛大學TH Chan公共衛生學院、波士頓布萊根婦女醫院和哈佛醫學院等負責，研究18歲以上人士的總蛋白，動物蛋白和植物性蛋白攝取，與心血管疾病、癌症及整體死亡率的關係。

經32年的追蹤，71萬名參加者中有11萬名死亡。結果發現多攝取總蛋白可降整體死亡率，但不能降低心血管疾病的死亡率。而攝取植物蛋白，則可顯著降低整體死亡和心血管疾病死亡的風險，但不能降低癌症風險。

另外，如每日額外攝取3%植物性蛋白，則可降5%整體死亡風險。

植物性蛋白食物清單

營養師吳耀芬（Kathy）曾接受TOPick訪問時分享植物性蛋白食物清單，主要包括：豆類、大豆製品、深綠色蔬菜、穀類、堅果類等。

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責任編輯：楊宛茜

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