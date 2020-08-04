【酒店優惠】香港美利酒店推36折優惠　人均$1400可於9月底入住五星級酒店【附訂購連結】

▲ KKday聯乘香港美利酒店（The Murray）推出低至36折優惠。

本港新冠肺炎疫情持續，暫時未有得外遊，不少人都選擇留在香港的酒店「staycation」。KKday聯乘香港美利酒店（The Murray）推出特別優惠，只需要$2,805就可以住一晚五星級酒店，相等於原價的36折。優惠只限8月5日（周三）至7日（周五）搶購，可於9月30日之前入住，可等疫情放緩後再去！

人均$1400住五星級酒店

KKday聯乘香港美利酒店推出「KKday 獨家快閃優惠：香港美利酒店食住玩體驗低至36折」優惠，此快閃優惠是按現有KKday優惠價再85折。套餐價格由$7,315減至$2,805晚，即每位只需$1,402.5即可入住香港奢華級五星級酒店。

如果想住Explorer Suite套房，亦可以優惠價$3,927訂購，每人平均$1,963.5。原價為$8,500，價惠價為原價的46折。 以上套餐價格已包住宿及3餐，價錢亦已含10%服務費。優惠只限 2020年8月5日00:00至8月7日23:59預購，並於2020年9月30日或之前入住。

▲ Deluxe客房。（KKday提供）

套餐賣點如下：

由原來的Superior客房免費升級至N1 Deluxe客房

早上10 a.m.入住及延遲退房至4 p.m.

入住時免費提供歡迎飲料（汽水、果汁、 OVT啤酒）

每訂單免費停泊1輛車 (停車場時租收費：HK$ 100/小時)

餐飲

早餐：Garden Lounge 2位用

下午茶： Popinjays 2位用

晚餐：The Tai Pan享用自選四道菜 2位用

其他體驗：

免費美利歷史導賞團 、8折水療護理優惠

歡迎10kg以下的竉物一同入住酒店

▲ Garden Lounge美食。（KKday提供）

兌換優惠教學 ：

1. 於優惠期內點擊產品鏈結，進入產品頁面點選快閃優惠套餐 (快閃價格將於8月5日00:00啟動)

2. 選定入住日期、用餐時間等。

3. 填妥入住人資料，進入付款環節。

4. 付款完成後，將於2-3個工作天內收到預訂憑證。

訂購網址: https://www.kkday.com/zh-hk/product/38720?cid=9429

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責任編輯：陳珈希