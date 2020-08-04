疫市搵工難？專家教路CV必寫4種遙距工作技能

▲ 有專家建議，在「疫」境下求職，不況考慮將「遠距工作」的經驗寫到履歷上，或有機會讓求職者在面試時脫穎而出，甚至提升加薪的籌碼。（法新社資料圖片）

肺炎疫情肆虐的情況下，失業率創新高，要成功找一份工作並不容易。有專家建議，在「疫」境下求職，不況考慮將「遠距工作」的經驗寫到履歷上，或有機會讓求職者在面試時脫穎而出，甚至提升加薪的籌碼。

佐治城大學教育與勞動力中心的研究經濟學家Megan Fasules指，在求職信或面試時，都應強調自己在疫情期間，學懂遙距工作的技能，並如何幫助發展。而美國北卡羅萊納州立大學職涯發展主任Amanda Bates則表示，求職者可強調遙距工作四大技能，包括溝通、效率、時間管理及責任心。

首先在溝通方面，Fasules坦言，這段時間大多數員工都要提高溝通技巧，包括回覆電子郵件時間和Zoom的禮儀等。而且這並不僅限於與同事溝通，更有可能要面對不同的專業人士。所以求職者可以闡述在遙距工作的情況下，自己是如何解決溝通的問題。

其次為效率及生產力，Bates建議應徵者可簡單說明自己在遙距工作時的工作節奏，並且如何管理每日發生的突發問題，以及如何離工作生活與私生活。最值得一提的是，求職者可凸顯自己無論身在哪個地方，都能夠解決工作所帶來的挑戰。

然後是時間管理方面，遙距工作時總會出現平時不會發生在公司的問題，例如家人或寵物的打擾、床鋪與電視機的誘惑等。所以應徵者可思考自己是如何處理每日規劃，而且在家工作挑戰，自己是如何戰勝的。

最後是盡責，Fasules指無論哪個行業，都需要一個盡職盡責的員工。當遙距工作沒有僱主監察，員工依然能按時完成工作，相信已能夠凸顯出他的工作能力以及責任心。所以Fasules建議，求職者應把相關事項寫到CV中，或在面試中提出，成功機會絕對會提高。

責任編輯：曾曉汶