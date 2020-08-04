【著數優惠】adidas買一送一限時優惠　逾千件運動裝風褸多款波鞋產品

▲ CLIMACOOL VENT SUMMER.RDY LTD跑鞋$969。（官方圖片）

近期商戶的優惠接二連三，實在叫人忍無可忍！喜歡做運動的朋友，就不要再忍，adidas推出「Stay Healthy Together」買一送一期間限定優惠，貨品類型多不勝數，包括男、女裝及童裝，由運動服、優閒服、運動鞋至袋都有，是入貨的好時候了。

▲ NMD_R1 V2運動鞋$1199。（官方圖片）

雖然近日疫情嚴峻，但大家在家抗疫之餘，也要不忘做運動。adidas推出「Stay Healthy Together」買一送一期間限定優惠，藉此鼓勵大家多做運動保持身體健康。

▲ 女裝Sport Performance ALPHASKIN HEAT緊身褲$549。（官方圖片）

由即日至8月16日期間，在指定adidas店舖及adidas網上商店adidas.com.hk購買指定貨品，即可享有買一送一優惠。

▲ POKeMON T恤$229。（官方圖片）

▲ CLASSIC背囊$499。（官方圖片）

貨品類型多不勝數，包括男、女裝及童裝，由運動服、優閒服、運動鞋至袋都有。推介有長青的鞋款Stan Smith及備受追捧的大熱鞋款NMD。除了一系列的運動服，風褸及一些日常優閒服都值得入手。

▲ OWN THE RUN HOODED 風褸$499。（官方圖片）

▲ 女、男童Originals LARGE TREFOIL SHORT T恤套裝$369。（官方圖片）

adidas同時推出專為炎熱天氣打造的HEAT.RDY CHAPTER 2系列，採用全新HEAT.RDY透氣技術Responsive Fabrics面料打造，運動時增加空氣快速流動帶走高溫，提供極速排汗效能，讓大家在炎夏運動一樣感覺舒適。

記者︰陳日言