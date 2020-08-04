【著數優惠】adidas買一送一限時優惠 逾千件運動裝風褸多款波鞋產品
休閒 16:38 2020/08/04
近期商戶的優惠接二連三，實在叫人忍無可忍！喜歡做運動的朋友，就不要再忍，adidas推出「Stay Healthy Together」買一送一期間限定優惠，貨品類型多不勝數，包括男、女裝及童裝，由運動服、優閒服、運動鞋至袋都有，是入貨的好時候了。
雖然近日疫情嚴峻，但大家在家抗疫之餘，也要不忘做運動。adidas推出「Stay Healthy Together」買一送一期間限定優惠，藉此鼓勵大家多做運動保持身體健康。
由即日至8月16日期間，在指定adidas店舖及adidas網上商店adidas.com.hk購買指定貨品，即可享有買一送一優惠。
貨品類型多不勝數，包括男、女裝及童裝，由運動服、優閒服、運動鞋至袋都有。推介有長青的鞋款Stan Smith及備受追捧的大熱鞋款NMD。除了一系列的運動服，風褸及一些日常優閒服都值得入手。
adidas同時推出專為炎熱天氣打造的HEAT.RDY CHAPTER 2系列，採用全新HEAT.RDY透氣技術Responsive Fabrics面料打造，運動時增加空氣快速流動帶走高溫，提供極速排汗效能，讓大家在炎夏運動一樣感覺舒適。
記者︰陳日言