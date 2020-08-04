【新冠肺炎】非政府機構陷財困 慈善基金籲有經濟能力市民捐款

▲ （籌款網站截圖）

新冠肺炎疫情打擊各行各業，社聯早前進行調查發現，本港有一半的非政府機構的現金儲備不足以維持6個月的營運。有慈善基金聯合發起計劃，呼籲有經濟能力的市民將政府現金發放計劃的1萬元，全數或部分撥捐予有急切需要的非政府機構。

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該計劃名為 「香港橋良」(#BridgeTheGapHK)，由陳一心家族慈善基金發起，並獲The American Club Foundation、Asian Charity Services等協助本港社群及中小型NGO的機構支持。市民可在計劃網站選擇向某個NGO捐款，而基金會在今年6月至10月期間，將籌得的善款與受惠機構進行配對，目標資助金額為每間受惠機構最多50萬元。

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責任編輯：徐紹軒