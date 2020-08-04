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【遺愛人間】台警執勤被無牌駕駛少年撞至腦死　家屬忍痛拔喉捐贈器官10家庭受惠

健康 16:14 2020/08/04

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

台灣一名21歲警員執勤時，被17歲無牌駕駛少意外撞至腦死。

台灣新北市一名21歲警員，周日（2日）凌晨駕駛電單車執勤期間，被一名17歲無牌駕駛少年撞倒，重傷送院搶救。期間肇事少年曾偕母親到醫院，向受傷警員的媽媽下跪道歉。然而，警員最終搶救無效，被判定腦死亡。家屬雖然悲痛，仍同意今日（4日）拔喉，捐贈警員器官，預計有10個家庭會受惠。

綜合台灣媒體報道，腦死警員是在新北市樹林分局工作的21歲楊庭豪，他在分局工作近10個月，周日凌晨收到支援請求，聯同另外兩名警員以電單車前往三多地區處理打架糾紛，期間一直有開警示燈和警報器，未料行經大安路及俊英街口時，被無牌駕駛的17歲少年從側面撞上

楊庭豪即場連人帶車被撞倒，拖行數米後倒地不起，全身多處骨折，頭部嚴重受創，顱內出血，送往醫院搶救後雖然曾稍有好轉，但腦幹已被判別完全喪失功能，經判定為腦死亡。

在楊庭豪搶救期間，多名官員曾到訪探望，而肇事張姓少年及他的母親也有到醫院，並在病房外向楊庭豪的媽媽下跪請求原諒。

楊庭豪是家中獨子，父母傷痛之外，亦表示兒子自小已很有正義感，立志做警員。而家屬亦希望能透過器官捐贈，繼續楊庭豪助人的意願。楊庭豪被安排在今天下午2時拔喉，將會捐出8個器官，預計超過10個家庭因而受惠。

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責任編輯：李迦善

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