【自製洗手液】消毒洗手液刺激皮膚加劇濕疹　護士媽媽教4種材料DIY天然洗手泡泡

▲ 護士媽媽教4種材料自製天然洗手泡泡。

大家最近應該很注重手部衛生，但如果長期用含刺激性成份的洗手液洗手，會過度去除皮膚上天然的油脂屏障，以致增加出現刺激皮膚和乾燥等問題的機會，皮膚受損後，細菌藏於傷口，後果更嚴重。

有很多研究亦指出，用含消毒成份的洗手液和普通洗手液效果相若。美國FDA 2016年的資料提出，有數據指長期使用抗菌成分可能會弊多於利，美國疾病控制及預防中心(CDC)的資料亦顯示，與一般洗手液比較，目前的研究指使用含有抗菌成分的洗手液並沒有為消費者帶來額外的健康好處。

洗手最重要搓揉和沖洗

洗手的目的是去除污垢和減少皮膚上微生物的數量至安全程度，過程中最重要的是充分搓揉和沖洗，而不是殺滅皮膚上的細菌。 即使選用具殺菌或抗菌成分的洗手液，實際的作用時間十分有限。

只要我們清潔雙手時，方法適當，用天然溫和的洗手液，效果亦十分理想。良好的洗手方法是，用足夠洗手液，徹底揉擦每一部分包括指尖、指縫、掌心、手背、手腕，揉擦雙手最少 20 秒，然後用清水將雙手徹底沖洗乾淨。洗手後可以用天然温和的潤膚乳滋潤雙手，防止皮膚乾燥龜裂。

▲ 製作天然洗手泡泡的材料及製成品。（大魚媽提供）

大魚媽和大家分享一個自製天然洗手泡泡的配方，適合有主婦手、濕疹皮膚的朋友：

* 預備起泡樽（家品店有售）

* 加入1/3 Castile Soap

* 加滿蒸餾水

* 加入甘油可加強滋潤效果（大約10ml /200ml 皂液）

* 加入薰衣草精油可加強護膚效果（大概5滴 /200ml)

▲ 洗手最重要是充分搓揉和沖洗。（大魚媽提供）

Castile Soap（卡斯提亞橄欖液態皂）是以植物油例如橄欖油、椰子油為基底的液體皂，成分天然，沒有動物油脂也沒有石油成分。可加入純露或蒸餾水和喜歡的精油，做成適合自己膚質和髮質的沐浴液或洗髮乳，還可做洗手液和洗碗精等等，是一種萬能基本的液態皂。

用Castile soap做潔手泡泡，簡單有方便，又可以加入純天然精油讓泡泡充滿天然芳香，小朋友好喜歡，對皮膚也很好呢！

文章獲大魚媽授權轉載，大魚媽開設facebook專頁「大魚媽和濕疹寶寶」，與育有濕疹子女的父母分享經驗和資訊。大魚媽與女兒對抗濕疹之路，請按【下一頁】。

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