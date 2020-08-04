【新冠肺炎】陳貝兒區永權戴透明口罩惹關注　何栢良：或不符法例口罩定義

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情未止，《東張西望》主持區永權及陳貝兒就於節目期間，戴上透明口罩而備受關注。不過港大感染及傳染病中心總監何栢良指透明膠口罩雖可阻隔飛沫噴出，惟或不符合599I章法例所規定的外科口罩定義，認為市民需視乎情況使用。

港大感染及傳染病中心總監何栢良今早接受商台訪問時表示，透明膠片口罩或面擋遮蓋眼耳口鼻，因材料不滲水，即使自己或對方打噴嚏都可阻隔飛沫，病房亦有使用此類大型面罩，而食肆廚房都有使用膠片口罩，減少飛沫噴出而令食物受到污染。

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不過他提醒，透明口罩與傳統可減傳染病的外科口罩不同，據港府599I章強制要求公眾地方戴上口罩規定，有關透明口罩或不符相關口罩定義，但私人公司、電視台不屬公眾地方，情況或有不同，提醒市民因應情況使用：

原意是有類似外科口罩的可以遮蓋口鼻，達至雙方保障，減少有病毒的口水噴出，另一方面如遇隱形或確診患者，亦不易中招。

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他又提及，近日留意到零售餐飲業防疫方法變通，如電器零售員除戴上口罩外，亦會加上膠片遮擋口鼻，店內亦有酒精搓手液；亦有連鎖集團酒樓設專責收碗碟專員，以防一人收碗碟後又出菜的交叉感染機會。

病毒除了空氣傳播外，都有一定比例經接觸感染，如手部污糟或咳嗽後接觸物品表面，如散紙或是包裝，於香港天氣下，病毒可於不同物料表面存活數天，如接觸時未有做好預防就好易受感染。

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記者：陳正怡