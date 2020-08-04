【殺手】林景程特技化妝3小時演死屍　「小秉」劇透大結局劇情：為師父留下線索

▲ 「小秉」林景程分享拍攝TVB劇《殺手》的感受。

TVB劇《殺手》播至結局篇，小秉（林景程飾）慘被Parker（謝東閔飾）虐打致死，令觀眾看得十分肉緊。「小秉」林景程接受TOPick訪問分享拍攝《殺手》的感受，又以小秉的身份道出最後的遺言。

《殺手》內的殺手學徒小秉被Parker先用車撞傷，繼而再虐打致死，死得慘烈。

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▲ 「小秉」林景程又驚又生氣。（TVB截圖）

林景程為小秉作紀錄

林景程於社交平台貼出影片紀念小秉，並寫道：

小秉的最後自白

再見小秉

#殺手

#小秉

影片中可見，小秉遇上了很多的第一次，包括「第一次有人肯幫我」、「第一次有人肯教我」、「第一次有人在乎我」，而令他感到自己存在。

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▲ 「小秉」林景程被「Parker」謝東閔不斷虐打。（TVB截圖）

林景程讚特技化妝師細心

林景程回覆TOPick指：「最後被Parker縛起來殺掉，以為不會很辛苦，但拍攝後整個人都很累。明明打人的那位是Brian，我全程都是坐着，但需要保持住那種又驚又生氣的情緒，真的很累。」他續指：「我和Brian拍完後，都很期待這一場戲，很開心效果很好。」

小秉被虐打致死的特技妝容成為不少網民的焦點，「小秉的妝化了約兩、三小時，化妝同事很細心地『一忽一忽』加料及上色。對我來說，那個效果很震撼，只是那個妝已感覺到小秉死前被人虐打的畫面。」

▲ 林景程的特技妝化了約2、3個小時。（受訪者提供）

小秉的最後說話

林景程為小秉交代遺言：「小秉本身有點暗戀Megan（麥明詩飾），知道她男朋友是殺人狂，肯定好擔心。除了Megan之外，他仍為一些事而感到擔心，因為他死前留下了少少東西給師傅，擔心祥哥沒有留意，至於留了甚麼，就要看結局篇了。」

今晚（8月4日）《殺手》播出的第27集劇情講述閻武（黎耀祥飾）改變飲食習慣，更在天台操練，引起淑嫻（江美儀飾）懷疑。易蘭（龔嘉欣飾）執行任務後，無清道夫前來清理，Dino（何遠東飾）指Overbeck要改革，以後接訂單要由中央統籌。

素之（麥明詩飾）向閻武道歉，指將與啟揚（謝東閔飾）簽紙結婚。Dino捉走嘉欣，要脅查理（鄭子誠飾）交出蘇菲亞（羅蘭飾）的陀錶。喬星（陳豪飾）根據線索，前往營救嘉欣（孫慧雪飾）……

▲ 「小秉」林景程被「Parker」謝東閔殺死。（TVB截圖）

後晚（8月5日）播出的第28集劇情講述查理因激怒Dino，被槍手狙擊。Dino得知查理欲收購廢車場，設下埋伏要毀滅證據。閻武意外發現紹秉留下的字條。美芳（韓馬利飾）打算送朗希（陸卓謙飾）去英國讀書，向茜（李佳芯飾）不願骨肉分離，喬星找向茜傾談。

閻武與淑嫻積極找舖位籌辦茶餐廳，素之提出可赴新加坡開店。記者追訪啟揚時不慎弄傷素之……

記者：梁樂欣