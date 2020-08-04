港大的建築學者和海洋生物學家研發利用3D設計和打印技術復育珊瑚

▲ 港大的建築學者和海洋生物學家合作，研發製成「珊瑚礁盤」給碎落的珊瑚依附生長，藉以加快香港水域珊瑚復育。(港大提供圖片)

港大的建築學者和海洋生物學家合作，研發創新的珊瑚復育方法，利用3D設計和打印技術，製成「珊瑚礁盤」給碎落的珊瑚依附生長，藉以加快香港水域珊瑚復育的進程；今次的珊瑚復育項目獲漁護署委託進行。

港大建築學院製作及物料科技實驗室轄下的機械製作實驗室，與理學院太古海洋科學研究所合作，研製可供珊瑚依附生長的人工珊瑚礁盤，並追蹤監察珊瑚群落在海岸公園的生長發展。團隊表示，海下灣海岸公園是認識海洋生物的熱點，有多樣化的海洋生態環境，當地的珊瑚群落，佔全港造礁珊瑚品種的四分之三以上，魚類有120多種。然而，受生物侵蝕現象影響，棲息的珊瑚礁生態環境近年逐漸惡化，2015至2016年的珊瑚白化和局部死亡事件，已可見本港珊瑚群落生長面對的危機。

研究團隊於2020年7月，在海岸公園內三個選定地點，包括東灣仔、磨洲以及世界自然基金會海洋生物中心附近的避風港的海底，設置由機械製作實驗室設計及製作的3D打印珊瑚礁盤，總佔地約40平方米，把珊瑚碎片移植在珊瑚礁盤上。

▲ 研究團隊於2020年7月，在海岸公園內設置由機械製作實驗室設計及製作的3D打印珊瑚礁盤。(港大提供圖片)

團隊指出，珊瑚碎片脫離珊瑚主體後一般難以存活，珊瑚礁盤提供結構複雜的基礎，供珊瑚碎片附著穩固生長，給予它們第二次存活的機會。同時，珊瑚磚能減少沉積物堆積，藉以消除對珊瑚生長的其中一個主要威脅，提高珊瑚復育的成效。團隊運用3D粘土打印技術，將一般赤陶土打印出128塊直徑600mm的礁石，然後在窯中以攝氏1125度高溫燒成陶土（陶瓷），礁石的成份物料比傳統的混凝土和金屬材料更加環保。

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團隊選擇了海岸公園史上最常見的三種珊瑚物種進行研究，當中包括鹿角珊瑚、扁腦珊瑚和十字牡丹珊瑚。太古海洋科學研究所的海洋科學家將測試三種珊瑚的不同組合，包括單一、混合和混養三種保育模式，對生態復育的影響，並在未來的一年半內持續監測珊瑚礁盤的應用。

研究人員指，盼能利用珊瑚礁盤作為珊瑚復育的新出路，既可加快修復珊瑚，亦能有效地保護生物多樣性。珊瑚礁退化是全球共同面對的議題，團隊希望能將合作範圍擴展到其他有需要的地區，提供切合當地環境而設計的3D打印珊瑚礁盤，與各地分享本港的珊瑚復育經驗，協助當地珊瑚群落的復育發展。

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責任編輯：洪芷晴