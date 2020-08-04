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【新冠肺炎】亞博社區治療仍有85人接受治療　43名留院病人危殆

社會 16:51 2020/08/04

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醫管局總行政經理劉家獻表示，截至早上9時過去24小時，醫管局共接獲呈報194宗個案呈報，今日再多4名病人離世。(林宇翔攝)

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，本港今日（4日）新增80宗確診個案，其中僅5宗為輸入性個案。

【新冠肺炎】本港今日新增80宗確診個案　連續兩天錄雙位數增幅

醫管局總行政經理劉家獻表示，截至早上9時過去24小時，醫管局共接獲呈報194宗個案呈報，今日再多4名病人離世，104人康復出院，至今共2141名病人康復出院。而今日下午3點，編號3639病人亦離世，至今41名病人離世。

截至早上9時，有1298名確診者在19間醫院和鯉魚門隔離設施及亞博留醫。其中43人危殆、52人嚴重，1203名病人情況穩定。公立醫院正使用1245張負壓病床及675間負壓病房，使用量分別是77%和79%。

【新冠肺炎】紅磡及土瓜灣街市魚檔再有確診個案　袁國勇將到兩個街巿視察

截至今日中午，有85人在亞博留醫接受治療，有200名病人鯉魚門隔離設施接受治療，另300名穩定病人轉去第二線病房。暫時已安排20至30名病人去亞博就醫，之後會安排更多人去，當局早有計劃按步就班慢慢接收病人。

劉家獻指出，會利用亞博其他展館作為隔離設施，也會考慮在亞博以外的地點設立社區隔離設施，不過現時未有計劃。

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記者：洪芷晴

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