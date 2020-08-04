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【新冠肺炎】本港今日新增80宗確診個案　連續兩天錄雙位數增幅

社會 16:38 2020/08/04

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

衞生防護中心公布，今日（4日）新增80宗確診個案。

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（4日）新增80宗確診個案，75宗屬本地感染，有43宗與其他個案有相關，當中36宗涉家庭、朋友聚會；另外32宗沒有明顯源頭；今日亦有50宗初步確診。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，5宗輸入個案，1宗由俄羅斯抵港、2宗是空中工作人員，分別由埃塞俄比亞經馬尼拉抵港，以及比利時貨運人員，另外2名是菲傭，她們是在酒店隔離第12日結果呈陽性。

旺角直銷公司「Star Global」再添3人中招，詳情即睇：【直銷中心群組】旺角「Star Global」添3人中招及3宗初步確診　累計40宗確診

張竹君指多個魚檔再有確診個案，其中紅磡街市和土瓜灣街市亦有新增個案，詳情即睇：【新冠肺炎】紅磡及土瓜灣街市魚檔再有確診個案　袁國勇將到兩個街巿視察

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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記者：陳子謙

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