譚耀宗：人大常委會所作決定 符合原則性及可執行

▲ 譚耀宗認為，如果讓4名被取消參選資格的現任議員延任，會出現矛盾。（資料圖片）

全國人大常委會將於本周六起，一連四日舉行會議，料會處理本港立法會的「真空期」問題。全國人大常委譚耀宗表示，人大常委會作出的決定，既符合原則性，亦可執行，不會令特區政府執行人大的決定時無所適從或引起社會混亂。他認為，如果讓4名被取消參選資格的現任議員延續任期，會出現矛盾和「尷尬位」。

譚耀宗今日在電台节目表示，人大常委會有多個方案能夠解決有關問題，做到既符合香港實際情況，亦符合《基本法》要求，現階段不會指明哪個方案可行，要留待人大常委會討論和決定，又指人大常委會作出的決定，一般是原則性、方向性的規定。

對於有建議指可安排延任的議員再次宣誓，確保議員效忠基本法和基本法，譚耀宗認為，再宣誓未必能解決問題，但他會將相關建議帶回委員會討論。

譚耀宗指出，特區政府需要解決跨境投票、電子投票等問題，他認為，現今科技發達，仍要拿著身份證到實體票站用紙張投票，是「老套」的做法，亦有很多漏洞。強調現在有一年時間解決跨境投票，政府沒有藉口推搪。

譚耀宗稱，暫時未見人大常委會有關香港的議程，但委員長會議可增加議程，又估計到時會有其他港區人大代表到北京列席會議。

建制派議員謝偉俊在同一節目則稱，除了4名已被取消參選資格的現任議員，他認為，其他已經遞交提名表格、應該會被取消參選資格，但尚未被取消資格的議員，都不應獲延任。謝偉俊建議，人大常委會作相關決定時，可訂出「附帶條件」包括要求擁護基本法及效忠特區，篩走一些不符合條件的人。

全國人大代表、實政圓桌立法會議員田北辰則稱，相信要令4名現任議員不能在真空期延任，可以有很多方法和理據，但需要考慮社會觀感，指若4名議員不能在真空期出席會議，日後通過任何法案和撥款，都會被質疑欠缺認受性。田北辰認為，最好是讓原班人馬延任一年。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：林曉君