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涉用手襲擊督察頸部　技術員被裁定襲警罪脫

社會 16:37 2020/08/04

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

高級督察於去年6.12在灣仔一帶截查1名25歲閉路電視技工時，該技工涉轉身用手打督察頸部，涉案技工今日於東區裁判法院被裁定罪名不成立。（資料圖片）

高級督察於去年6.12在灣仔一帶截查1名25歲閉路電視技工時，該技工涉轉身用手打督察頸部，涉案技工早前否認襲警罪受審，今（16日）於東區裁判法院被裁定罪名不成立。裁判官指，案發時現場人數眾多，加上遇襲督察供稱被告力道比打招呼略大，但屬於可接受，雖然被告反應可疑，但無法證明被告行為是故意，而非一時自然反應。

被告莊浩峰（26歲），報稱閉路電視技工，早前否認1項襲擊警務人員罪。控罪指，被告於2019年6月12日，在灣仔軍器廠街與駱克道交界襲擊執行職責的警務人員，即高級督察余天生。

裁判官今裁決時指，案中遇襲高級督察余天生早前供稱，被告於案發當日在軍器廠街與駱克道交界等過馬路時，余因被告形跡可疑，從後繞到被告左後方，用手搭向被告左肩，並向被告表示「警察，過一過嚟」，惟余尚未完整道出句子，被告即轉身用手打向余的頸部，余形容當時被告的力道比打招呼略大，但屬於可接受。

裁判官續指，接納余為誠實可靠的證人，裁定事件確實發生，但指余作供時亦提到當被告作出襲擊後，被告曾稱「阿sir，唔好意思，嗰下自然反應」。雖然被告當時行為的確可疑，但考慮到當時現場人士眾多，被告不一定能聽到余表明身份，而且余稱被告當時力道屬可接受，法庭缺乏證據判斷被告當時行為是故意，而非一時自然反應。

基於疑點利益歸於被告的原則，裁判官裁定被告罪名不成立，當庭釋放。

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記者：王仁昌

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