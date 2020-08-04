【新冠肺炎】理大與澳門內地合作研新冠疫苗　研究團隊料數月內進行人體臨床測試

▲ 理大與澳科大合作研發疫苗，取得突破性進展。

香港理工大學與澳門科技大學，聯同多間內地大學合作研發新冠疫苗「重組RBD蛋白疫苗」。理大暫任協理副校長（創新及技術發展）劉樂庭今日（4日）於電台節目表示，團隊在完成動物實驗後，估計幾月後才能夠進入人體臨床測試，料涉及逾萬人。

劉樂庭指，研究團隊老鼠、兔子、獼猴等研究，發現重組RBD蛋白疫苗成功在測試動物上產形抗體防止感染，暫時未發現副作用，成果令人鼓舞。而研究即將進入臨床試驗階段，但因涉及不同審批工作，預料需時數個月後方可進行。臨床試驗即將分階段，招募自願人士進行測試，包括健康及確診者，以安全的方式，為自願者接種疫苗及注射新冠病毒，視乎效果將為過萬人進行臨床試驗。

劉樂庭續指，難以估計疫苗何時才能正式投產，加上本港無生產疫苗的設施，團隊需尋求外界合作，目前與台灣藥廠同意合作生產疫苗。被問到會否希望在本港生產疫苗，劉樂庭稱香港雖沒有生產設施，但「冇嘢係冇可能」，會有相關考慮。

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責任編輯：蘇文軒