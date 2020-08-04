【直銷中心群組】旺角「Star Global」添3人中招及3宗初步確診　累計40人染疫

▲ 旺角「Star Global」直銷中心群組累計共40宗確診個案。（資料圖片）

新冠肺炎疫情越趨嚴重，本港今日（4日）新增80宗確診個案，75宗為本地感染，5宗為輸入個案。本地個案中，43宗與之前個案相關；另有約50宗初步確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日交代有關情況。

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張竹君指，本地個案中，當中36宗涉家庭、朋友聚會。當中旺角「Star Global」，即直銷中心群組再添2人染疫，以及3宗初步確診；另有一宗相關個案，該名人士人曾參與7月24日到長洲遊玩，累計共40宗確診個案。

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此外，李鄭屋順寧道敬福護理院再增一人染疫。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：郭詩詩