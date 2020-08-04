【新冠肺炎】紅磡及土瓜灣街市魚檔再有確診個案　袁國勇將到兩個街巿視察

▲ 紅磡及土瓜灣街市魚檔再有確診個案，袁國勇今日將到兩個街巿視察。

新冠肺炎疫情越趨嚴重，本港今日（4日）新增80宗確診個案，5宗輸入個案，其43宗與之前的個案相關，32宗源頭不明；另有50多宗初步確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日交代有關情況。

【新冠肺炎】本港今日新增80宗確診個案 連續兩天錄雙位數增幅

張竹君指多個魚檔再有確診個案，其中紅磡街市魚檔新增兩個確診個案，為第3668及3643；另土瓜灣街市2檔魚檔亦有確診個案，現時濕街市及乾街市共有約10宗個案。 根據衞生防護中心資料，紅磡市政大廈已錄得11宗確診個案，而土瓜灣市政大廈暨政府合署至今亦已錄得9宗個案。

張竹君指紅磡街市早前的個案涉清潔工人、 凍肉舖人員及乾貨店工作人員，昨日（3日）新增兩個個案為魚檔個案為食環署幫街市員工做監察而發現。為謹慎起見，今日（4日）再請專家到場查看，而今日確診的第3669號及早前確診的第2265號都在都土瓜灣街市，兩個檔口在附近。張竹君提到當局與食環署分析後，發現共有4個魚檔都有個案。她續表示雖然每次有個案後亦有作大清洗，但檔口比較近，指可能當中有環境有污染。

張竹君指一併來看亦有多個個案涉及魚檔，當局會取其環境樣本，了解是否因環境或者其他因素會特別易引起傳播。她續提到早前華南海鮮市場及北京新發地批發市場的海鮮檔均有爆發，故現時街市情況亦令人有所擔心。

為此，當局邀請了香港大學李嘉誠醫學院微生物學系講座袁國勇教授到該兩個街巿視察，以就有關街市的防疫措施提供意見，讓街市檔戶及市民對健康及安全的保障可更為安心。今日（4日）該兩個街巿將提早於下午五時關閉。

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記者：郭家穎