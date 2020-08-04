【新冠肺炎】累計多宗確診與土瓜灣紅磡街市有關　袁國勇將到兩街市視察

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，土瓜灣市政大廈暨政府合署及紅磡市政大廈先後出現多宗確診個案，食環署今日(4日)表示，由於近日確診個案與兩個街市有關連，政府已邀請港大微行物學系講座教授袁國勇到埸視察，為有關街市提供防疫措施意見，兩街市亦提早於5時關閉。

根據衞生防護中心資料，紅磡市政大廈已錄得11宗確診個案，而土瓜灣市政大廈暨政府合署至今亦已錄得9宗個案。食環署表示為審慎起見，政府已邀請港大微行物學系講座教授袁國勇到埸視察及採樣檢測了解，為有關街市提供防疫措施意見，讓街市檔戶及市民對健康及安全的保障可更為安心，而兩個街巿將提早於下午5時關閉。

署方強調，因應疫情發展，已不斷加強轄下街市的防疫措施及清潔消毒工作；除日間的恆常清潔工作外，街市管理服務承辦商於每日街市關閉後均會在各街巿進行徹底清潔。至於曾出現與確診個案有關連的個別街市，同時亦安排有關街市提早關閉以進行深層清潔消毒工作。

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記者：陳正怡