【減肥大作戰】日本3孩媽媽產後練出纖瘦身材　一邊湊女做家務一邊運動健身

▲ 日本一名3孩媽媽產後修身減肥，在家中一邊做家務一邊做運動。

日本一名3孩媽媽自2016年產後修身減肥，不到一年成為索媽，至今沒有復胖，她更成為減肥KOL，Instagram多達10萬名追蹤者。她的減肥修身心得包括將家務、湊小朋友與運動結合，並從飲食下手，輕鬆在家中減肥，值得一眾忙碌媽媽參考。

Luana有3名小朋友，她開設了Instagram「luana_5_diet」分享減肥心得，她的瘦身經歷由2016年8月開始，當時產後的她不算過肥，但身材肉肉的，手臂粗，抱著女兒似「大媽」。由於要照顧3孩子，Luana沒有很多時間上健身中心或外出跑步做運動，她就想出在家做自創運動，一邊做家務湊女，一邊做運動。

▲ Luana未減肥前未算太胖，但身材不纖瘦。（圖片：IG@luana_5_diet ）

一邊做家務一邊運動

家務結合運動可以很多樣化， 例如跟孩子一起以大動作抹窗，上下郁動及伸展全身，不時蹲下練大脾內側肌肉；她又試過站在椅子上，拿著沉重的洗衣粉的作健身道具鍛鍊下身。此外，平時一天洗多達3次碗，Luana把握時間一邊洗碗一邊做深蹲拉筋等，亦有見她在梳化抱女兒哄睡時，自己會抬腿。

▲ 在梳化哄小朋友睡覺也不忙做抬腿運動。（圖片：IG@luana_5_diet ）

此外，她在晾衫、吸塵都會穿上運動服，挺直身做蹲下動作及抬腿平衡動作等，可說是分秒必爭地在家做運動。

▲ 晾衫時做深蹲動作。（圖片：IG@luana_5_diet ）

留意每餐飲食次序

運動之外，Luana在飲食上有小技巧，她會吃雞肉、豆腐等低卡路里食物，亦會配合特定飲食先後次序。她指飲食順序在減肥飲食中很重要，飢餓時吃碳水化合物會增加血糖，容易發胖，所以第一樣進食會是湯，如果沒有湯就飲水，之後吃蔬菜，其次主食，最後才是米飯。到去吃米飯時，她已經很飽了。

而她每餐的白飯會維持在50克內，分量不多。她吃白飯是因為會餵哺母乳，因此無法去除碳水化合物和糖分，不減醣飲食。

▲ 飲食次序如圖數字，先飲湯有飽足感，最後才吃米飯。（圖片：IG@luana_5_diet ）

留意站姿

另一方面，Luana提及減肥可留意站姿，把骨盤保持在正中央，不要彎腰駝背，有指這樣的話燒脂也會比較快。

她指減肥是和自己的戰鬥，只要你肯改變，沒有瘦不下去的身材。現時她維持在108磅，體脂18.9% ，她有展示體重比108磅更輕的照片，可是當時體脂超過20%，腹部線條明顯不及108磅時，她建議大家不用在意體重數字，體脂及身材線條才更重要。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰王明芳