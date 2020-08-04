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【新冠肺炎】仁濟醫院85歲男病人離世　同病格10名病人需要隔離

社會 17:02 2020/08/04

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

醫管局總行政經理劉家獻。(林宇翔攝)

本港新冠肺炎第三波疫情仍未受控，衞生署公布今日(4日)新增80宗確診個案，累計增至3,670宗。

【新冠肺炎】廣華醫院81歲男病人確診　同病格有7位屬密切接觸需隔離

醫管局總行政經理劉家獻表示，仁濟醫院一名85歲男病人於7月27日因慢性心臟病及腳腫向私家醫生求診，後經急症室入內科治療，當時沒有發燒、肺片可見十分清、治療後在7月30日出院。其後於8月2日有發燒及肺炎跡象，到達瑪嘉烈醫院求診，轉到深切治療部留醫，情況一直差，直到今日下午3時不幸離世，編號為3639個案。經接觸追蹤後，發現病人在醫院時同一病格時有10名病人列為密切接觸者，沒有醫護人員列入密切接觸者。醫管局總行政經理劉家獻

劉家獻指出，該名男病人留院時間為7月27日至30日，他所在的病格中，當時沒有確診病人，因此在病房感染到的機會很微。

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記者：洪芷晴

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