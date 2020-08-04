【愛情婚姻觀】森美結婚20年悟出愛情觀　傳授「御夫術」助女人綁實男人心

▲ 森美因新冠肺炎疫情一度成為新聞人物，並因而反思人生，「人生只有兩件事，就是愛與生命。」

新冠肺炎令世界變得不一樣，人人藉此反思生命。森美在疫情中有得有失，工作量大減，卻換來額外的家庭時光。父母自「鑽石公主號」回來後珍惜生命，兒子也從英國返港避疫，一直著書談愛情論的森美，藉機傳授愛情觀予快將成年的兒子。

因為人生只有兩件事，就是愛與生命，生命最大的意義都與愛有關。

兒子英國留學無心上人

「開明爸爸」森美見17歲兒子梁曦樂返港後，除了關心其健康之外，最關心是兒子有否感情生活，馬上問及有沒有「鬼妹」女友，遭兒子拒答，並否認有心上人，令森美大失所望，認為兒子「嘥錢」。

去外國讀書就盡快找個外國女孩拍拖，否則你浪費我金錢，難得有那麼多外國人，應該見識下，我經常鼓勵子女拍拖，我覺得戀愛需要撞板，也是一個學習過程。

▲ 森美有見兒子已經17歲，應該盡快拍拖。（森美facebook圖片）

很多人的戀愛過程，都是不斷轉換對象，直至找到Mr. Right。「拍一次、甩拖、拍第二次，愈多學習過程對將來會愈好。」只有少數人很早得到幸福，可以在同一對象不斷撞板及改過，令雙方關係愈來愈好。

每人心裏都有把愛情尺

森美的愛情觀另一重點是「每個人心裏都有把愛情尺」，即是不要與對方比較愛情，只能與自己比較，此觀點成為他數年前一部著作的書名。

每人對愛情的量度也不同，你用cm我用呎，怎能對比？所以只能與自己比較。你願意為對方犧牲，即是你愛對方多些；你開始不為他犧牲，不代表你不愛他，只是你變得愛自己多些。這樣的話，你對愛情就好清晰了。

▲ 森美認為生命最大的意義都與愛有關。（黃建輝攝）

「愛情尺論」是森美至今最引以為傲的事，「是我獨創！」他時常灌輸子女這套論點，「你們記著要告訴別人是我想出來的，好少人會如此講愛情。」

20年婚姻每日「撞板」改善關係

森美與太太Veronica結婚20年，相處上幾乎每日都「撞板」，每日都有情緒，有時亦忘卻了愛對方多一點。森美知道要為孩子做好榜樣，身教好好愛人。

▲ 森美大讚老婆每日都好靚女。（森美IG圖片）

每當聽到丈夫又一番偉論，Veronica就覺得丈夫太多話說，是責備自己不夠愛他，兩人關係又撞板。森美無奈道︰「我只是想提醒她，嘗試愛我多過愛她自己……可能我的說話方式像第三者。」

新書談「御夫術」女人讀物

森美在剛出版的新書《孤獨的資優生》中，談及對愛情與親子的看法，他笑言這是一本專給人妻閱讀的「御夫術」，他從丈夫的角度講出希望妻子應怎麼樣。其中他用一個科學角度去解釋人妻應讓丈夫外出「放電」，回來後丈夫必然更寵妻。

例如當男人去踢波時，荷爾蒙分泌會增加，隨之對愛的感官會較強烈；如果他常坐在家中，荷爾蒙分泌不多，他會很少愛的感覺，甚至黑口黑面。所以女人應不時讓男人外出放電，讓他增加荷爾蒙，笑容都會多些。

▲ Veronica與女兒感情最好，有秘密都會母女自己傾。（Veronica IG圖片）

老婆每日都靚 保持愛的感覺

Veronica的另一招「御夫術」，就是保持亮麗外表及健美體態。森美坦言男人總會看外表，明白老婆生兒育女辛苦，但若果老婆沒有保養「走晒樣」，確實較難令兩夫妻保持恩愛。

我仍然覺得老婆好靚女，當我每次覺得老婆靚女時，當然比較容易繼續愛她。我經常對她說，我是喜歡她的外表，很少內在美，哈哈！

▲ Veronica保養得宜，熱愛戶外活動如騎馬、滑水。（Veronica IG圖片）

從不黑面忍讓丈夫

森美立即補鑊笑說，老婆的內在美亦有很多，單是容忍他便已足夠。他讚揚老婆性格好，沒有脾氣，每次兩夫妻一起爭執，都是老婆走入房，冷靜過後步出，一切怒氣便煙消雲散。

我老婆未曾試過黑面，就算我幾錯都好，她行入房再行出來已經忘記了。我脾氣好差，情緒大上大落，黑面的人總是我，連我朋友都很羨慕我，他們經常投訴老婆黑面。

不過人總沒有完美，森美笑言老婆為人理智，比較欠缺溫柔，不會嗲聲嗲氣，「我喜歡溫柔撒嬌，但她不是這一類。」

▲ 森美覺得仔大女大已經沒學術可教，惟有多教他們做人。（黃建輝攝）

人生只有愛與生命

經歷一場世紀疫症，森美在家靜下來反思人生，認為人生只有兩件事，就是愛與生命。人生最大的意義都與愛有關，包括愛家人、愛工作、愛朋友。而父母人生在世，都為了將自己的基因傳給下一代，隨著子女快將長大成人，森美認為自己的人生可以完結，聽落好像很悲觀。

其實你這樣想的話，做人會輕鬆得多，所有事情都不重要了，包括錢和快樂。你會發覺有更大得著，就像你出一拳，你握得好實，出拳不會快；你放鬆一點，出拳會更快。

▲ 森美今年出版的兩本新書，分別記錄愛情親子觀及生活雜談。（黃建輝攝）

第一次失戀猶如「死老竇」

森美將自己的基因全留給子女，在文化上亦有東西留給他們，就是他的著書。在現今科技當道的世界中，他堅持每天寫文章記錄生活點滴及愛情觀，每年結集出版成書，作為留給子女的家書。他希望子女為將來失戀做好準備，面對那種猶如「死老竇」的痛苦。

有人說，第一次失戀那種痛等於『死老竇』，所以我一定要讓他們學懂戀愛，找到自己另一半……當然我不想他們死老竇啦！

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記者︰林綺玲