霍啟剛約見徐英偉　促當局設「抗疫基金3.0」

▲ 全國政協委員、港協暨奧委會副會長霍啟剛在社交媒體表示，今早會晤民政事務局局長局長徐英偉，促請當局盡快設立「抗疫基金3.0」，支援業界。（霍啟剛Facebook）

新冠肺炎疫情嚴峻，多個行業受挫，其中文化、出版、體育、演藝行業亦受到沉重打擊。全國政協委員、港協暨奧委會副會長霍啟剛在社交媒體表示，今早會晤民政事務局局長局長徐英偉，反映7月中旬時向業界收集有關抗疫支援措施訴求的問卷調查結果，並促請當局盡快設立「抗疫基金3.0」，支援業界。

在各個資助計劃方面，霍啟剛建議政府放寬教練補助金計劃的申請資格，接納不同的教學工作證明，並增加所有受惠者的資助額，又建議政府應放寬健身中心資助計劃的審批條件，接納各類實際營運證明，並涵蓋更多運動訓練中心例如劍擊、攀石等。

另外，在藝文界支援方面，霍啟剛建議政府放寬藝文界支援計劃的申請條件，接納過去三年獲相關機構資助、聘用或合作的藝團申請，並接納各類工作佐證，讓更多藝團及藝文工作者受惠。

對於受疫情影響取消的演出，霍啟剛則建議政府豁免或資助由劇團承擔的退票手續費。他又認為，政府應為體育教練及藝文導師提供網上教學支援，適應現時以網上教學形式。

霍啟剛亦建議政府訂立文體場地重開準則，在合乎限聚令及採取防疫措施條件下放寬文體活動的進行，並促請政府為全港市民定期進行核酸檢測，開發本地健康碼，減低日後文體場地重開的感染風險。

立法會選舉宣布押後前，霍啟剛曾報名參選立法會功能組別的體育、演藝、文化及出版界別。

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責任編輯︰尹櫻霖