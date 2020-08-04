【戰勝肺炎】英國留學生返港確診住院28日　感激爸爸每日送愛心湯增免疫力不藥而癒

▲ Athena病癒後，深深感受到健康非必然，要好好珍惜與所愛的人相處的時間。

本港爆發新冠肺炎第三波疫情，連續多日每天感染人數均過百，總感染人數突破3000，不過亦有逾千人康復出院。在英國留學、並於3月底返港的Athena是其中一人，她在醫院隔離病房住了28日，期間沒有接受藥物治療，憑著自身抵抗力、父母的愛心湯水，最終戰勝病毒，平安出院。

20歲的Athena是英國留學生，在倫敦大學金匠學院（Goldsmiths University of London）修讀音樂劇課程二年級。然而，今年3月，新冠肺炎在英國大爆發，引發香港留學生搶購機票回港。最初Athena並不打算回港，但隨著疫情嚴峻，擔心當地醫療系統不完善，與父母商議後最終決定返港。

▲ Athena在英國修讀舞台劇課程。（受訪者提供）

英國返港後確診

Athena憶述，她在3月30日離開倫敦，31日回到香港，之後直接前往酒店隔離，並於4月1日提交深喉唾液樣本，不幸地翌日被告知確診，4月3日入住大埔那打素醫院隔離病房，當時她除了少許頭痛外，並無任何病徵。直至入院後，曾經微燒，但吃過藥後很快就退燒。

其實收到電話告知我確診時，覺得好驚好擔心，始終這是新病毒，更有一刻想，我會否就此死去？打給父母時，我也不斷嚎哭。

▲ Athena在隔離病房時，每天都會跟父母視訊。（受訪者提供）

自身免疫力抗病

入院後，Athena需要填寫用藥同意書，然而新冠肺炎病毒並沒有特效藥，治療的藥物原用於愛滋病、丙型肝炎等，父母和她都擔心服用後會有後遺症。由於Athena年紀輕、無長期病患，加上病徵輕微，最終決定不接受藥物治療，以自身免疫力對抗病毒。

每隔3至4日，Athena就須做一次深喉檢測，間中亦需照肺、抽血和留小便等，需要2次檢測驗出陰性，方為痊癒。Athena表示，最初兩星期因有心理準備，覺得時間並不難捱，然而到住院第3周，做第7次檢測仍驗出陽性，令她開始感到煩躁不安。

▲ 除了醫院餐，Athena都會喝爸爸送來的五色湯。（受訪者提供）

父母每日送湯支持

她形容，房內只有一張病床和洗手間，除了醫護人員一日3餐送飯和2次清潔，沒有人會踏足房內，量血壓、體溫都是Athena自己做。Athena坦言，心情非常低落，慶幸有父母每天通電話，加上親友的短訊問候，醫護人員和院牧也不斷鼓勵關心她，令她決定積極抗病。

有一次無意中望出窗，就見到父母在醫院樓下，我立刻打給他們，叫他們抬頭，想不到可以用這種方式見面，覺得很開心。

Athena的爸爸曾修讀中西醫營養學課程，開設公司專門生產保健養生湯水。疫情期間，他更研製抗流感五色湯，以黃、紅、黑、綠、白色的蔬菜、加上北芪、甘草等中藥而成。公司創辦「一人一湯」行動，接受市民捐款，每周到各所醫院送湯為醫護人員打氣。Athena患病後，爸爸亦每天到醫院送湯，望助女兒增強抵抗力之餘，亦以行動為愛女打氣。

▲ 出院那一刻，Athena立即與父母擁抱。（受訪者提供）

珍惜與家人相處時間

直至第8次檢測，終迎來首次陰性的結果，本來多做一次檢測就可出院，不料因Athena的白血球指數過高，需要多留院數天，並重做測試，令期待出院的Athena大失所望。慶幸第10次檢測仍為陰性，她最終平安出院。

終於離開啦！見到爸媽時即時擁著他們，很感恩我可以痊癒。

康復後，Athena沒有後遺症，出院一個月後覆診，照肺、抽血亦沒有發現異常，毋須再覆診。不過，以往人生一帆風順的Athena，經歷過這場世紀疫症，她坦言雖然難捱，但也學習到很多，她發現健康不是必然，因此要好好珍惜與所愛人相處的時間，她也不時在教會、醫院分享自己的抗病經歷，鼓舞其他在困境中的人，盼能帶給他們希望。

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記者：林愛娜