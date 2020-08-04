【新冠肺炎】疑有確診患者口罩無戴好在病房播毒　廣華醫院81歲男病人初步確診　

▲ 醫管局總行政經理劉家獻。(林宇翔攝)

本港新冠肺炎第三波疫情仍未受控，衞生署公布今日(4日)新增80宗確診個案。

醫管局總行政經理劉家獻表示，廣華醫院一名81歲長期病患男病人昨日(3日)因發燒到急症室求診，經檢測後初步確診，安排入住隔離病房。經院方接觸追蹤後，發現同一病格的病人有7位病人屬密切接觸，其中5名病人仍在醫院，另一位離世及一位已出院。

【新冠肺炎】本港今日新增80宗確診個案 連續兩天錄雙位數增幅

翻查紀錄，原來該名病人於7月22日因腸胃問題曾入內科監察病房，當日對於檢測呈陰性，後轉入普通內科病房，並於7月29日出院。上一次入院時，曾入住一日監察病房，同一病格的病人確診，編號為2282，於8月1日將其轉到瑪嘉烈醫院。

【新冠肺炎】本港今日新增80宗確診個案 連續兩天錄雙位數增幅

劉家獻又指，院方調查81歲男病人感染情況時，發現一名確診編號2282的病人曾使用的病床在81歲男病人的附近，有護士提及過，該名病人(確診編號2282)戴口罩的情況不太理想，可能因年紀大，呼吸困難有時口罩拉下或者脫下，或令環境有所污染，令該名81歲男病人受感染。

【新冠肺炎】仁濟醫院85歲男病人離世 同病格10名病人需要隔離

他指出有同事在醫院記得當時情況，擔心污染到環境，希望藉此提醒公眾，要跟從醫護人員的忠告及勸喻，做好感染控制措施。

【新冠肺炎】袁國勇視察紅磡街市指濕及多冰環境可令病毒存活7日 取砧板及污水樣本化驗

根據資料確診編號2282的病人，是一名69歲男人，本身是一間酒家的員工。不過劉家獻稱，實際情況及會否有其他可能仍有待調查。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：洪芷晴