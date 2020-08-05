【另類投資】趁巿道低迷買具保值潛力經典手袋　4大奢侈品牌手袋哪款最值得吸納？

▲ 趁巿道低迷購買具保值潛力經典手袋，到底4大奢侈品牌手袋哪款最值得吸納？

不可以說是經濟大蕭條，但大家倒沒想到遇上百年一遇的世紀疫症，對於喜愛手袋的女士而言，當前要追求時尚，但同時又要買得物有所值，用上多年而不過時，其實市面還有很多保值的選擇。

▲ Hermes的Boldie Bag是品牌首個有拉鏈的手袋，上窄下闊，屬bowling bag的設計，單色的入門價由4萬多元起，在品牌手袋世界裏是入門價了。（網上圖片）

▲ 今年春夏推出多顏色皮革Boldie Bag，用上不同顏色皮革，售價自然向上揚。（$89,300/圖片由HERMES提供）



HERMES．Boldie Bag

筆者知道HERMES最保值的手袋離不開Birkin和Kelly Bag，這兩款品牌的代表作產量少，幾乎是有錢都賣不到的保值之作，坊間亦不時傳來未經證實故事，要選購以上兩款手袋，必須要在專門店購買一定數量的其他貨品方可一親香澤。

與此同時，Brikin和Kelly的入場價非比尋常，並不是一般市民可以負擔，因此要踏入品牌手袋門檻，何不選擇較為便宜的Bolide Bag。

說到底Boldie Bag緣何成為保值指標，原因它早在1923年已經面世，是HERMES首個設有拉鏈的手袋，每年都有推出不同顏色或夾皮的版本。

當然，夾皮版本非常昂貴，反而單色版入門價4萬多元起，相比於Birkin和Kelly Bag的大熱，甚至有H金屬釦印記的Constance Bag，它無疑來得更是低調，拿著Boldie Bag有一種識貨者的感覺，看到同道中人自會發出會心微笑。

▲ 今年剛面世的Dior Bobby Bag，用上小牛皮製造，外型走基本路線，大有成為市場上最具持久力的手袋型號。（$26,000/圖片由Dior提供）

Dior．Boddy Bag

在Dior眾多手袋中要揀一款經得起時間考驗和在市場上有著持久力的，有人會選擇Lady Dior，但筆者反而叫大家留意今年才剛剛面世的Bobby Bag。

手袋名字來自Christian Dior生前的愛犬Bobby，在現任設計總監Maria Grazia Chiuri的領導下這個手袋才於今年4月正式面世。

手袋設計其實非常簡單，圓角的長方體袋身飾有CD磁石開關，3種尺寸、4種顏色選擇，加上可以對應不同肩帶，令這款剛出爐的手袋有著更多的可塑性，至於能否抵抗時間大神的歲月洗禮？雖然還有待時間做證，但相比於同類的手袋，Bobby Bag售價暫時仍叫走中庸之道，值得入貨。

▲ 較大的GM size Oh!Tote Ribbon Duo手袋，袋身是大家熟悉的Moyant圖案和顏色。（$13,200/圖片由Moyant提供）

▲ Oh!Tote Ribbon Duo 手袋分為MM和GM兩個尺寸，銀白色型號只出現於MM型號中，更加昂矜貴。（$11,600/圖片由Moyant提供）

Moyant．Oh! Tote Ribbon Duo Bag

要說法國行李品牌歷史，來自法國的Moyant一點都不比同樣主打Monogram圖案的Louis Vuitton年輕，有著165年歷史的它，由一位女性工匠Pauline Moyant所創立。

你說Moyant隸屬於LVMH Gorup門下？但它又有別於同門的LV，因為當年集團基於保存法國奢侈品遺產的名義所收購，或許就是這個原因，所以Moyant一直以來都保持著非常低調的經營手法，而它的好，相信就是基於未算真正入屋，和別人撞袋的機會相對地大大的減少。

這一個名為Oh! Tote Ribbon Duo的全新tote bag，當然離不開品牌的Monogram圖案為基調，但在手挽上應用白蘭地色或紅色皮革製造，因此被命名為Duo，而袋內內裡用上紅色亞麻棉料縫製，令整個設計穩紮穩打，不會過於偏離品牌最經典的款式，因此，絕對有機會成為另一個長賣長有的新經典。

▲ 黑色Brillant Bag早在1958年已經出現，到今天仍不見過時，二手市場仍然保持不敗地位，不買它？買誰？（$45,300/圖片由Delvaux提供）

▲ 細一個尺寸的Brillant Mini Box Calf Vison手袋，在細袋熱潮下成為最暢銷的項目之一。（$41,200/圖片由Delvaux提供）

Delvaux．Brillant Bag

如果說HERMES是法國級的國寶品牌，那麼比利時的國寶級品牌就一定是Delvaux，有人稱它為比利時的HERMES，雖然筆者不太苟同，但在推廣上的而且確讓人容易明白。

Delvaux的歷史可追溯至1829年，它的成立比當時的比利時王國還要早一年。當時有一位居住於布魯塞爾的工匠Charles Delvaux，她甚有遠見，發覺愈來愈多女性將會帶貴重的財物上街，於是想到製作手袋並申請成為專利。

而隨著1933年由Franz Schwennicke接管品牌後，適逢比利時於1958年舉行世界搏覽會，於是Delvaux推出一個名為Brillant Bag，從此就成了最能夠代表品牌的一款手袋。

今天購買Delvaux手袋的女士都幾乎集中火力專攻Brillant手袋，簡潔紮實的外觀令它長期成了店舖中的台柱地位，無論它每季的尺寸、用料和顏色有著改動，基本上手持一個就堪稱無敵，加上二手市場不多，供不應求，Brillant Bag可說是「4 字頭」價錢手袋中長期穩佔后座一席位。

產品查詢：Dior（800 969 886）、 Delvaux（3583 1223）、Hermes（2919 5000）、Moyant（2596 0555）

記者：何偉雄