【新冠肺炎】紅磡街市及土瓜灣街市再爆疫　有魚檔檔販：開工搵錢較重要常戴口罩便不怕

▲ 黃小姐認為常戴口罩的話便不怕。（黃傑偉攝）

新冠肺炎疫情越趨嚴重，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（4日）指紅磡街市及土瓜灣街市魚檔亦各有新增個案，連同今日新增的個案，紅磡市政大廈已錄得13宗確診個案，而土瓜灣市政大廈暨政府合署至今亦已錄得10宗個案，合共23宗確診，詳情即看：【新冠肺炎】紅磡及土瓜灣街市魚檔再有確診個案 袁國勇將到兩個街巿視察

張竹君指多個個案涉及魚檔，當局會取其環境樣本，了解是否因環境或者其他因素會特別易引起傳播。她續提到早前華南海鮮市場及北京新發地批發市場的海鮮檔均有爆發，故現時街市情況亦令人有所擔心。

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▲ 土瓜灣街市魚檔今日（4日）再有確診個案。（黃傑偉攝）

▲ 當局將取其環境樣本，了解是否因環境或者其他因素會特別易引起傳播。（黃傑偉攝）

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為此，當局邀請了香港大學李嘉誠醫學院微生物學系講座袁國勇教授到該兩個街巿視察，以就有關街市的防疫措施提供意見，讓街市檔戶及市民對健康及安全的保障可更為安心。今日（4日）該兩個街巿將提早於下午五時關閉。

位於一魚檔鄰店的雜貨店莫先生指，不能只單靠政府，自己也會準備酒精供顧客使用。

▲ 有雜貨店自備酒精予市民使用。（黃傑偉攝）

於魚檔工作的黃小姐指現時經濟不景，開工搵錢較重要，總之常戴口罩的話便不怕。

▲ 黃小姐認為常戴口罩的話便不怕。（黃傑偉攝）

陳小姐稱現在街市經常清潔消毒，反而不用擔心，自己也每日換4個口罩。

▲ 陳小姐稱自己每日換4個口罩。（黃傑偉攝）

【新冠肺炎】食環署指土瓜灣及紅磡街市提早關閉 袁國勇調查街市感染情況

▲ 袁國勇到該兩個街巿視察。（陳靜儀攝）

香港大學李嘉誠醫學院微生物學系講座袁國勇教授袁國勇今日（4日）到街市視察後表示，詳情即睇：【新冠肺炎】袁國勇視察紅磡街市指濕及多冰環境可令病毒存活7日 取砧板及污水樣本化驗

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記者：郭家穎、黃傑偉