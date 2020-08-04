【新冠肺炎】袁國勇視察紅磡街市指濕及多冰環境可令病毒存活7日 取砧板及污水渠樣本化驗
新冠肺炎疫情越趨嚴重，本港今日（4日）新增80宗確診個案，當中75宗為本地感染，其中涉及紅磡街市及土瓜灣街市的多個街市魚檔。連同今日新增的個案，紅磡市政大廈已錄得13宗確診個案；土瓜灣市政大廈暨政府合署亦已錄得10宗個案，合共23宗確診。港大微生物學系講座袁國勇教授到今日下午到兩個街巿視察。
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袁國勇表示，紅磡街市已有多名病人染疫，最早一名患者是7月13日確診，因內地多個確診個案均涉及街市，但魚檔已經搬走所有魚，當局已抽取街市魚檔的砧板、冰及污水樣本。他稱，有冰的環境中，病毒可以存活7日，惟暫時未有報告顯示病毒來源，對任何可能性抱一個完全開放態度。
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他稱，最不可能是由魚、以及海鮮或其他水產而引致，因其全是涼血的動物，被病毒感染低。由於病毒在濕的環境下可以生存很久時間，如果有病人傳播，人帶入街市。據知街市有5隻貓，他稱有可能是貓是被人類的病毒傳染後捉老鼠，再由老鼠將病毒帶到四周；亦有可能是貓在魚檔周圍走。
此外，袁國勇指出很多魚檔職員會在下午1時4時休息，大多時間會聚在一起休息、吃飯，間中會除下口罩「啤一啤」，有可能是在飲啤酒、進食時受感染；他亦相信病毒由空氣傳染機會很微，雖街市內的環境溫度高，但十分通風。
他提到，最初的確診個案是4個清潔工人受感染，可能是有人吐口水而傳播病毒，或者老鼠經過廁所等。他強調吃魚及海產是沒有問題的，提醒市民最重要是煮熟的，且廚房衞生很重要：
去完街市一定要洗手，吃魚及海產是沒有問題的，最重要是煮熟的，廚房的衞生很重要。最大機會是有患者進入街市，病人的糞便或口水傳播，但究竟如何傳播，是因為口水或者老鼠，這個就未知道。
袁國勇認為要先為街市再進行大清洗，將街市的老鼠捉走，再從街市裡抽取環境樣本，確保安全後才能放心重開街市。
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記者：郭詩詩