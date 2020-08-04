【新冠肺炎】袁國勇視察紅磡街市指濕及多冰環境可令病毒存活7日　取砧板及污水渠樣本化驗

▲ 袁國勇今日到紅磡街市視察。

新冠肺炎疫情越趨嚴重，本港今日（4日）新增80宗確診個案，當中75宗為本地感染，其中涉及紅磡街市及土瓜灣街市的多個街市魚檔。連同今日新增的個案，紅磡市政大廈已錄得13宗確診個案；土瓜灣市政大廈暨政府合署亦已錄得10宗個案，合共23宗確診。港大微生物學系講座袁國勇教授到今日下午到兩個街巿視察。

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▲ 香港大學李嘉誠醫學院微生物學系講座教授袁國勇到該兩個街巿視察。(陳靜儀攝)

袁國勇表示，紅磡街市已有多名病人染疫，最早一名患者是7月13日確診，因內地多個確診個案均涉及街市，但魚檔已經搬走所有魚，當局已抽取街市魚檔的砧板、冰及污水樣本。他稱，有冰的環境中，病毒可以存活7日，惟暫時未有報告顯示病毒來源，對任何可能性抱一個完全開放態度。

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他稱，最不可能是由魚、以及海鮮或其他水產而引致，因其全是涼血的動物，被病毒感染低。由於病毒在濕的環境下可以生存很久時間，如果有病人傳播，人帶入街市。據知街市有5隻貓，他稱有可能是貓是被人類的病毒傳染後捉老鼠，再由老鼠將病毒帶到四周；亦有可能是貓在魚檔周圍走。

此外，袁國勇指出很多魚檔職員會在下午1時4時休息，大多時間會聚在一起休息、吃飯，間中會除下口罩「啤一啤」，有可能是在飲啤酒、進食時受感染；他亦相信病毒由空氣傳染機會很微，雖街市內的環境溫度高，但十分通風。

▲ 有身穿保護衣人士在紅磡街市內巡視。 （梁偉榮攝）

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他提到，最初的確診個案是4個清潔工人受感染，可能是有人吐口水而傳播病毒，或者老鼠經過廁所等。他強調吃魚及海產是沒有問題的，提醒市民最重要是煮熟的，且廚房衞生很重要：

去完街市一定要洗手，吃魚及海產是沒有問題的，最重要是煮熟的，廚房的衞生很重要。最大機會是有患者進入街市，病人的糞便或口水傳播，但究竟如何傳播，是因為口水或者老鼠，這個就未知道。

袁國勇認為要先為街市再進行大清洗，將街市的老鼠捉走，再從街市裡抽取環境樣本，確保安全後才能放心重開街市。



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記者：郭詩詩