健康素養不足  代謝綜合症隨時殺埋身？

冠心病、中風、糖尿病，看似遙不可及？其實危機可能正悄悄逼近。近年醫學界發現冠心病、中風、糖尿病等嚴重疾病和代謝綜合症是息息相關，而代謝綜合症亦因此成為了一個重要的健康議題。作為市民，三高你可能聽得多，但到底甚麼是代謝綜合症，和三高又有甚麼關係呢？

根據國際糖尿病聯盟於2006年公佈的指引，華裔人士如果具備中央肥胖，即男性腰圍≥90cm，女性腰圍≥80cm；或身高體重指數≥30Kg/m2，並同時符合下列兩個或以上指標，就會定義為患有代謝綜合症：

1. 血壓指標：≥130/85 mmHg，或正在接受降壓藥物治療；

2. 空腹血糖指標：≥5.6mmol/L，或正在接受降糖藥物或胰島素治療；

3. 血脂指標之高密度脂蛋白：男性≤1.0mmol/L；女性≤1.3mmol/L；

4. 血脂指標之三酸甘油酯：≥1.7 mmol/L1

不少人誤把此綜合症和三高畫上等號，但即使患上三高，只要能夠控制體重，就能避免患上代謝綜合症。

代謝綜合症越趨普遍

數據顯示，代謝綜合症在香港屬常見疾病，平均每一百名香港人就有十四位患上此病。理工大學護理學系助理教授黃美玲博士表示，由於香港人的飲食習慣越趨西化，她們留意到發病率有上升和年輕化的趨勢，而不健康的生活方式（不良的飲食習慣、缺乏運動）以及遺傳因素等，均有機會增加患上代謝綜合症的風險，中年人士更須多加留意。

▲ 不良的飲食習慣、缺乏運動以及遺傳因素等，均有機會增加患上代謝綜合症的風險。

代謝綜合症一詞可能對大部分市民來說比較陌生，但千萬不要忽視這個疾病對我們的影響。根據統計，患有代謝綜合症的人會多三倍機會患上冠心病/中風，多五倍機會患上糖尿病。若然已有糖尿病，代謝綜合症更會增加嚴重併發症的機會，如急性心肌梗塞、中風、「糖尿腎」和「糖尿眼」等。因此，除了注意三高外，我們亦應該積極「減磅」，好好控制自己的體重，避免患上代謝綜合症。

健康素養至為關鍵

所謂健康素養，簡單來說就是一個人是否具備足夠能力接收和應用健康資訊，並作出對自己健康有利的行為。可能大家都以為香港市民的教育水平較高，自然健康素養都會較高，但一項在2018年進行的研究顯示，香港人的健康素養屬於「不合格」。

黃博士指出，雖然現在資訊發達，市民很容易就能索取健康資訊，但建立正確健康觀念和培養良好習慣往往是知易行難。她舉例，她曾經和一名患冠心病但已接受心臟手術的中年男士面談，以前他每天早餐都吃餐蛋公仔麵，雖然醫生有建議他戒口，但仍然改不掉，只能減為每星期一次。另外，有些根深蒂固的錯誤觀念，例如「食西藥好散」、「食唔食都死㗎啦」，會令市民選擇性排除不合心意的健康資訊，甚至令部分病人不跟足指示服藥，導致難以控制病情。

▲ 黃博士認為，市民很容易就能索取健康資訊，但建立正確健康觀念和培養良好習慣往往是知易行難。

她認為要建立良好的健康素養，需要家長和老師從小教育。如果在成長階段建立了錯誤的健康觀念和習慣，到中老年時就很難再改變。正所謂預防勝於治療，如果每位市民的健康素養水平都足夠的話，大家就能建立健康習慣，避免患上代謝綜合症，即使患病也懂得及早求醫。屆時市民的生活質量會更好之餘，亦可減輕醫療系統的負擔。

理大推出「康體通計劃」推動健康素養

為了提高市民的健康素養和對代謝綜合症的認識，香港理工大學護理學系推出了「康體通計劃」，希望能夠找出一個有效幫助大眾建立健康生活方式的方法。該項計劃為期6個月，參加者會隨機獲分派小冊子或手機應用程式作為指南，然後每天作適量運動。研究團隊會定期跟進每位參加者，也會在計劃期間提供兩次免費血脂和血糖測試，以及即場派發身體報告。透過計劃，團隊希望能夠加深參加者對代謝綜合症的認識，學習自我健康管理及提升運動習慣的持久性。如讀者對「康體通」這項針對代謝綜合症的研究計劃有興趣，可以WhatsApp向理大團隊查詢（電話 56231648 或59367661）。

以上訪問由美國默沙東藥廠有限公司致力改善健康素養計劃全力贊助

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